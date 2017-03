ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 29. März 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Brexit-Antrag wird übergeben - Wie teuer der Austritt für GB wirdAgrarministerkonferenz in Hannover - Tierwohl versusMassentierhaltungVor Koalitionsgipfel in Berlin - Was bis zur Wahl noch passieren kannService Smarte Fahrräder - Was neue Räder könnenNeues im Kino - "Ghost in the Shell" als FilmtippDeutschland - Portugal - Letzter EM-Test für U21Playoff-Halbfinale - München gegen Eisbären BerlinMittwoch, 29. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Bernd Stelter, Komiker, Moderator, AutorBrexit - Es wird ernst - Heute beginnt offiziell der AustrittGelenke aus dem 3D-Drucker - Neuartige Technik macht es möglichAbzocke bei Wohnungssuche - Die Methoden werden immer dreisterMittwoch, 29. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinVorsicht beim Aufwärmen von Essen - Einige Lebensmittel sindgefährlichDeutsche Ärztin in Botswana - Notfalleinsätze im BuschExpedition Deutschland: Stahnsdorf - Lebensmotto: Leben im Hier undJetztMittwoch, 29. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDennis: Seit neun Jahren verschwunden - Eltern wollen endlichGewissheitMittwoch, 29. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbBelgisches Königspaar in Dänemark - Treffen mit Frederik und MaryNino de Angelo in Bremen - Der Musiker über seine PläneHerzogin Catherine und Pippa - Das Verhältnis der beiden SchwesternMittwoch, 29. März 2017, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperStartschuss für den Brexit - Stürmische Zeiten für die FischerStiller Protest in der Türkei - Was wurde aus den Gezi-Aktivisten?Trumpcare gescheitert - Was sagen seine Anhänger?Rückkehr in die Sperrzone - "außendienst" in FukushimaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell