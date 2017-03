ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 28. März 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Vor dem Brexit-Antrag - Die Stimmung der EU-Ausländer inGroßbritannienSprache lernen in einer Woche - Tipps und Tricks beim LernenAlkoholfreie Getränke im Trend - Originelle Mischungen zum GenießenLetzter EM-Test für die U21 - Löw-Team und Titel lockenSchweinsteigers neuer Job - Vor dem Abflug nach ChicagoDVB-T2 HD kommt - Was tun beim Wechsel?Dienstag, 28. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: The Kelly Family, MusikgruppeFremdsprache lernen in der Kita - Ist zweisprachige Erziehungsinnvoll?Vorösterliches Lamm-Rezept - Kochen mit Armin RoßmeierTabuthema Scheidentrockenheit - Ursachen und BehandlungsmöglichkeitenDienstag, 28. März 2017, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtRotkreuzschwestern ausgebeutet - Missbrauch bei der LeiharbeitEtwa 25 000 Schwestern arbeiten in Deutschland für das Deutsche RoteKreuz (DRK). Viele von ihnen sind dauerhaft in einem Krankenhauseingesetzt, um dort nach dessen Weisung gegen Entgelt tätig zu sein.Doch diese Rotkreuzschwestern arbeiten Tag für Tag ohneArbeitsvertrag, sie haben nur eine Mitgliedschaft in einer der 33DRK-Schwesternschaften - mit weitreichenden Folgen: AlsVereinsmitglieder haben DRK-Schwestern keine vollständigenArbeitnehmerrechte. Sie können beispielsweise nicht vormArbeitsgericht klagen, wenn es Probleme mit der Klinik oder demKrankenhaus gibt. Auch können sie nicht streiken und haben keinenarbeitsrechtlichen Kündigungsschutz. Für Juristen ist das ein klaresKonstrukt zur Umgehung des Arbeitsrechts in Deutschland.Das Bundesarbeitsgericht hat das jetzt nach einer Entscheidung desEuropäischen Gerichtshofs im Februar 2017 endlich geändert: Demnachsind DRK-Schwestern Arbeitnehmerinnen und gelten alsLeiharbeiterinnen, wenn sie von den DRK-Schwesternschaften in andereKliniken und Krankenhäusern entsandt werden. Mit dieser Entscheidungwürden Rotkreuzschwestern auch unter dasArbeitnehmerüberlassungsgesetz fallen, das am 1. April 2017 in Krafttritt - und für die gesamte Zeitarbeitsbranche eine Begrenzung derEinsatzdauer von höchstens 18 Monaten vorsieht. Danach müssten sie inden Klinken festangestellt und mit allen Rechten des Klinikpersonalsausgestattet werden. Doch ausgerechnet diese Reform, mit derBundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) den Missbrauch beiLeiharbeit künftig bekämpfen will, soll für die DRK-Krankenschwesternnicht voll gelten. Denn die Ministerin und das DRK haben sich aufeine Sonderregelung geeinigt, für die sich Andrea Nahles persönlichstark gemacht hat. Per Gesetzesänderung will sie durchsetzen, dassDRK-Schwestern weiterhin ohne Arbeitsvertrag auf Dauer alsPflegepersonal ausgeliehen werden dürfen. Viele Rotkreuzschwesternsind darüber entsetzt: Nach jahrelangem Kampf dachten sie, endlich inihren Kliniken festangestellt zu werden. Doch auf Grund desEingreifens der Bundesarbeitsministerin ist diese Hoffnung schon balddahin."Frontal 21" zeigt, wie sich beim DRK unter dem Deckmantel derBarmherzigkeit Arbeitsrecht umgehen lässt.Milliardengewinne in Steueroasen - Wie Banken weiter tricksenEuropäische Großbanken parken Milliardengewinne in Steueroasen. Dasenthüllt eine neue Studie der unabhängigen Hilfsorganisation Oxfam,die "Frontal 21" vorliegt. Demnach deklarieren die 20 größten BankenGewinne in Höhe von 25 Milliarden Euro in Niedrigsteuerländern. Dasentspricht rund einem Viertel der gesamten Profite. So wurden etwa imJahr 2015 zehn Milliarden im Steuerparadies Hongkong ausgewiesen,knapp fünf Milliarden in Luxemburg, über drei Milliarden in Belgien.Häufig sind die Niederlassungen der Geldinstitute im AuslandBriefkastenfirmen. Trotzdem wollen Europas Top-Banken satte 628Millionen Euro Gewinn in Ländern erwirtschaftet haben, in denenüberhaupt niemand für sie arbeitet. Auch die Deutsche Bank hat 2015laut Oxfam viel Geld im günstigen Luxemburg versteuert: rund eineMilliarde Euro.Die Macht von Big Data - Digitale Freiheit oder Einschränkung?Video-Überwachung und Gesichtserkennung: Nach dem Terroranschlag vonBerlin überbietet sich die Politik mit Forderungen nach mehrÜberwachung - in der realen und der digitalen Welt.Gleichzeitig empfinden viele Deutsche Unbehagen, dass ihrePrivatsphäre mehr und mehr durchleuchtet wird. Längst interessierensich nicht nur Internet-Unternehmen wie Facebook, Google und Co. fürNutzerdaten. Auch klassische Branchen wie Versicherungsunternehmenwittern ihr Geschäft, wollen die Kundenbindung erhöhen und über DatenVerhalten steuern. Wer beispielsweise über das Smartphone oder dieSmartwatch Informationen zu seiner körperlichen Fitness liefert, darfmit Vergünstigungen rechnen. Aber niemand kann sicher sagen, was mitden Daten dauerhaft passiert. Und wie sich die Tarife für jeneändern, die etwa nicht fit und gesund sind.Doch nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik pflegt eineneigenwilligen Umgang mit Daten, nimmt Bürger immer öfter ins Visier.Eine umfassendere Überwachung der sozialen Netzwerke ist etwa für OleSchröder (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesinnenministerium, genauso notwendig wie die Videoüberwachung:"Ob Täter überführt werden, kann nicht davon abhängig gemacht werden,welche Art der Kommunikation genutzt wird - das herkömmliche Telefon,WhatsApp oder Skype."Wie eine Gesellschaft mit digitaler Überwachung aussehen kann, zeigtder Blick nach China. Bis 2020 soll dort jeder auf Schritt und Klickbeobachtet und aus den gesammelten Online-Aktivitäten der sozialeWert jedes Einzelnen errechnet werden. Wer nicht ausreichend punktet,den könnten Strafen erwarten. "Die Idee ist eine Kooperation vonRegierung und großen Internet-Firmen. So ein soziales Punkte-Systemist digitales Brandmarken", urteilen Wissenschaftler der Universityof Hongkong.In der Europäischen Union wird derweil versucht, den Datenschutz aufein zeitgemäßes Niveau zu heben. Doch nicht nur Lobbyisten derInternet-Konzerne, sondern auch die Bundesregierung bremsen bei derUmsetzung."Frontal 21" zeigt, wie das Sammeln von Daten für Wirtschaft undöffentliche Sicherheit die Freiheit der Bürger immer mehreinschränkt.Weiteres Thema:SPD ausgebremst - Schulz und die Wahl im SaarlandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell