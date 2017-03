ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 25. März 2017, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringVor dem Brexit - Folgen für die deutsche WirtschaftVor der Saarland-Wahl - CDU und SPD Kopf an KopfHöher, länger, Rottweil - Superlative in badischer KreisstadtHammer der Woche - Bahnschranke mit BodyguardsSamstag, 25. März 2017, 17.45 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichÜber sich hinauswachsenFiona Kunz-Lambart hat das Down-Syndrom. Gerade machte sie ihrenHauptschulabschluss. Das war ein schwieriger Weg mit vielen Hürden.Findet sie jetzt einen Ausbildungsplatz? Linda Koch istlernbehindert, sie arbeitete in der Behindertenwerkstatt, suchte eineAlternative. Sie schafft den Schritt in den ersten Arbeitsmarkt undist nun als Betreuerin in einem Familienzentrum angestellt.Samstag, 25. März 2017, 18.00 UhrML mona lisaModeration: Alexander MazzaWas Flüchtlinge für Malta bedeutenAuch auf Malta landen seit Jahren Bootsflüchtlinge an. Staat undGesellschaft auf der kleinen Insel hat dies durchaus verändert. "ML"hat Menschen auf Malta getroffen und nachgefragt.Besserer Schutz für Stalking-OpferSeit 2007 ist Stalking in Deutschland strafbar, nur in den seltenstenFällen wurden Täter bisher auch verurteilt. Die Bundesregierungmöchte das ändern und die Situation der Opfer verbessern."ML mona lisa" zieht ein Resümee nach zehn JahrenNachstellungsparagraph (§238 StGB) und wirft einen Blick darauf, wassich Betroffene von der Neufassung des Paragraphen erhoffen.Obdachlose Frauen sind unsichtbarLina weiß, wie es ist, keine Wohnung zu haben. Als sie ihren Jobverlor, stand sie auf der Straße, versteckte sich, wie viele andereobdachlose Frauen auch, die so unsichtbar werden.Roland Emmerich hinterm Rampenlicht"Ich habe schon immer groß gedacht", sagt der deutsche Regisseur undProduzent Roland Emmerich. Sein größter Erfolg: "Independence Day"."ML mona lisa" hat Roland Emmerich in seiner schwäbischen Heimatgetroffen, als er den Carl-Laemmle-Produzentenpreis bekam. Und darausist ein Stelldichein vieler deutscher Filmgrößen geworden.Neue Heimat ThailandNur zwei Wochen Sonne und Strand im Urlaub waren Monique zu wenig:Seit 14 Jahren betreibt die Deutsche auf Phuket in Thailand eineTauchschule. Und vorerst will sie hier nicht wieder weg.Samstag, 25. März 2017, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Jochen BreyerGäste:U21-Nationalspieler Matthias Ginter und Max MeyerCarina Vogt, SkispringerinFußball: WM-Qualifikation VorberichtAserbaidschan - DeutschlandFußball: U21 in WiesbadenNachbericht: Deutschland - EnglandSkispringen: Weltcup-Finale, TeamBericht aus Planica/SlowenienFormel1: Großer Preis von AustralienQualifying in MelbourneSonntag, 26. März 2017, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDie Milchbauern kämpfen um ihre Existenz und den Erhalt ihrerbäuerlichen Kultur. Die Kampagnen der Agrarindustrie haben zu einerÜberproduktion von Milch und zu Preisverfall geführt. "sonntags"zeigt die Ursachen der Krise, den Alltag der Bauern und beschreibtdie schillernde Karriere, die Milch als Nahrungsmittel gemacht hat.Der Verzehr von Milch unterliegt Moden, viele Menschen vertragen siewegen Laktoseintoleranz nicht.Sonntag, 26. März 2017, 0.25 UhrPeter HahneThema:Hausarzt gesucht - Warum keiner mehr aufs Land willGäste:Prof. Dr. Karl Lauterbach, SPD, GesundheitsexperteDr. Bertel Berendes, Landarzt in WestfalenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell