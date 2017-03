ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 23. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste:Michael Bewerunge, neuer ZDF-Studioleiter SachsenPatricia Aulitzky, SchauspielerinBläuliches Licht stört Schlaf - TV im Schlafzimmer hält wachSchlaf und Ernährung - Richtiges Essen verbessert den SchlafTake That mit neuem Album - "Wonderland"Donnerstag, 23. März 2017, 12.10 UhrdrehschreibeModeration: Tim NiedernolteLandtagswahl Saarland - Marktplatzgespräch - SPDExpedition Deutschland nach Mengkofen - Leben braucht VeränderungBauchtanz in Bremen - Neuanfang nach der FluchtDonnerstag, 23. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagBallermann im kühlen Norden - Deutscher Partytempel der SuperlativeDonnerstag, 23. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMichaela May entspannt im Frühling - Ein Tag mit der SchauspielerinHacker in Hollywood - Interview mit Lou ShapiroNeues von Take That - Gespräch in LondonDonnerstag, 23. März 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Türken in Deutschland - Spaltet Erdogan das Land?Gäste:Paul Ziemiak, CDU, Vorsitzender Junge UnionCem Özdemir, B'90/Die Grünen, ParteivorsitzenderFranziska Giffey, SPD, Bezirksbürgermeisterin NeuköllnCanan Topcu, Journalistin und DozentinMustafa Yeneroglu, Deutsch-türkischer AKP-AbgeordneterProf. Ahmet Toprak, Erziehungswissenschaftler"Wie hältst du es mit Erdogan?" Das ist längst nicht mehr nur in derTürkei die Gretchen-Frage. Der Wahlkampf für Erdogans Referendumentfremdet auch Türken und Deutsche und Deutschtürken. Woher kommtdie Zustimmung für Erdogan bei vielen?Warum engagieren sich junge Deutsche mit türkischen Wurzeln mehr fürdie alte Heimat als für die Zukunft des Landes, in dem sie leben?Eine Folge von Gleichgültigkeit und schlechten Chancen? Oder gar vonAusgrenzung und Islamfeindlichkeit?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell