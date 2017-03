ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 21. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste:Steffen Schroeder, Schauspieler und AutorSinatra & Friends, MusiktrioDrohnen im Alltag - Es gibt enge rechtliche GrenzenEquitana 2017 in Essen - Rundgang über die PferdemesseDown-Syndrom und Demenz - Beitrag zum Welt-Down-Syndrom-TagDienstag, 21. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteErstwähler Bastian - Junge Menschen und die PolitikService Teppichreiniger - Wir testen Preis und QualitätExpedition St. Goarshausen - Rentnerin verkauft Spielzeug am RheinDienstag, 21. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy Ishagblond nachgefragt - Sind Sie handysüchtig?Dienstag, 21. März 2017, 17,45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbLiebe in Hollywood - Promis und FrühlingsgefühleMary packt Rucksäcke - Engagement der KronprinzessinDienstag, 21. März 2017, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtLücken bei Antiviren-Software - Trügerische SicherheitImmer wieder wird dem Internetnutzer eingeredet, er benötigeultimativen Schutz für seinen Rechner. Und Hersteller vonAntiviren-Software versprechen absolute Sicherheit vorCyber-Bedrohungen. Doch für IT-Fachleute kann es keinenhundertprozentigen Schutz geben. So dauere es beispielsweise Wochen,bis das Update einer Antiviren-Software auf den Computern der vielenMillionen Privatanwender angekommen sei - lange, nachdem dieSchadsoftware bekannt ist, die mit dem Update bekämpft werden soll.Matthias Luft vom unabhängigen IT-Sicherheitsdienstleister ERNWanalysiert seit Jahren Antiviren-Software. Nach seiner Einschätzungvermindere diese zwar das Risiko, Opfer ungezielter, massenhafterSchadsoftware zu werden. Sie habe aber einen entscheidenden Nachteil:"Wenn jetzt jemand tatsächlich komplett selbst eine Malware, einenVirus schreibt, der sich vielleicht etwas anders verhält als andereViren davor, kann man Antiviren-Software eigentlich immer umgehen."Auch der IT-Sicherheitsexperte Sandro Gaycken, Leiter des DigitalSociety Institute an der Business-School ESMT in Berlin, kennt dieGrenzen von Antiviren-Software. Die größere Gefahr sieht er aberdarin, dass diese selbst häufig gar nicht sicher sei. "Das heißt, dieSicherheitssoftware selber ist angreifbar und bietet ein Einfallstorin das System", erklärt Gaycken. Seiner Ansicht nach brauche derAnwender nicht unbedingt Antiviren-Software."Frontal 21" über Antiviren-Software, die nicht nur überflüssig,sondern sogar schädlich sein kann, und die falschen Versprechen derHersteller.Geldwäsche leicht gemacht - Dubiose Investoren kaufen ImmobilienMit Immobilien lässt sich in Deutschland viel Geld aus illegalenGeschäften waschen. Zehn Prozent des Immobilienmarktes sollenbetroffen sein, schätzen Experten. Das treibe die Preise nach oben.Das Bundesfinanzministerium beschreibt die Immobilienbranche sogarals Hoch-Risiko-Sektor und beruft sich dabei auf eine Studie derUniversität Halle. Das Problem ist seit vielen Jahren bekannt. Dochwenn es darum geht, Gesetze zu verschärfen, Schlupflöcher zuschließen und eine effektive Kontrolle einzuführen, hält sich dieRegierung zurück - vor allem der für Geldwäschefälle zuständigeFinanzminister, Wolfgang Schäuble (CDU). "Die meisten politischenAkteure in Deutschland haben noch nicht verstanden, dass Deutschlandein zentraler Platz ist für kriminelle Strukturen aus aller Welt",kritisiert Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher vonBündnis90/Die Grünen. "Frontal 21" über untätige Politiker,überförderte Behörden und frustrierte Ermittler.Weiteres Thema:Türken gegen Erdogan - Machtkampf auf deutschen StraßenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell