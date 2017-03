ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 16. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Kai und Thorsten Wingenfelder, "Fury in the Slaughterhouse"Wahlergebnis in den Niederlanden - Wer wird neuer Regierungschef?Schutz vor Autodiebstahl - Die Tricks der AutoknackerBGH: Kraftwerk vs. Moses Pelham - Stars streiten um zwei SekundenMusikDonnerstag, 16. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBraunsbach nach der Flut - Zwischen Hoffnung und AngstExpedition Deutschland: St. Ingbert - Frauenpower im BauerncaféMobile Tierärztin - Einsatz für Katze, Hund und Co.Donnerstag, 16. März 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannDie Niederlande nach der Wahl - Was sind die Ergebnisse?Reaktionen zur Wahl - Sind Populisten im Aufwind?Paten sind an Bürgschaft gebunden - Hilfe für Flüchtlinge ausgenutzt?Lebensrettung im Mittelmeer - Organisation Liveboat hilftDonnerstag, 16. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Babette von KienlinSteinewerfer auf Autobahnbrücke - Prozessbeginn in Baden-WürttembergDonnerstag, 16. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPlus-Size-Model Ashley Graham - Erfolg mit KurvenMatthias Schweighöfer feiert - Weltpremiere seiner neuen SeriePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell