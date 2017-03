ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Mittwoch, 29. März 2017, 22.45 UhrZDFzoomDer Daten-DschungelFantastische Freiheit oder smarte Sklaverei?Film von Kersten SchüßlerVideo-Überwachung und Gesichtserkennung: Nach dem Terroranschlag vonBerlin überbietet sich die Politik mit Forderungen nach mehrÜberwachung - in der realen und der digitalen Welt. Gleichzeitigempfinden viele Deutsche Unbehagen, dass ihre Privatsphäre mehr undmehr durchleuchtet wird. "ZDFzoom" fragt: Wie viel Persönlicheswollen wir preisgeben? Was bringt die schöne neue Welt - Freiheitoder Diktatur der Daten?"ZDFzoom" zeigt: Längst interessieren sich nicht nur Unternehmen wieFacebook, Google und Co., sondern auch die Politik für unsere Daten.Eine umfassendere Überwachung der sozialen Netzwerke ist etwa für denStaatssekretär des Bundes-Innenministeriums, Ole Schröder (CDU),genauso notwendig wie die Videoüberwachung: "Ob Täter überführtwerden, kann nicht davon abhängig gemacht werden, welche Art derKommunikation genutzt wird - das herkömmliche Telefon, WhatsApp oderSkype."Doch für die vermeintliche Sicherheit bezahlen wir mit tiefenEinblicken in unsere Privatsphäre. Und nicht nur dort: DerSchnappschuss mit der Handy-Kamera, die mobile Suche nach einem gutenRestaurant oder einem günstigeren Versicherungstarif, das bequemeAnmieten eines Mietwagens - was dank digitaler Technik so bequem ist,ist fast immer mit dem Bereitstellen persönlicher Daten verbunden.Seine Reise durch den Daten-Dschungel führt "ZDFzoom"-Autor Schüßlerbis nach China: Bis 2020 soll dort jeder auf Schritt und Clicküberwacht und aus den gesammelten Online-Aktivitäten der soziale Wertjedes Einzelnen errechnet werden. Wer nicht ausreichend punktet, denkönnten Strafen erwarten. "Idee ist eine Kooperation von Regierungund großen Internet-Firmen. So ein soziales Punkte-System istdigitales Brandmarken", urteilen Wissenschaftler der University ofHongkong.Smarte Sklaverei, in der die Regierung gemeinsam mit digitalen BigPlayern unsere Daten abgreift und für ihre Zwecke nutzt? Längstmahnen Experten wie der dänische Computer-Wissenschaftler HenrikSchärfe vor einer Diktatur der Daten. Er kritisiert: Die Stimmungschwanke zwischen Untergang und Silicon-Valley-Euphorie. Es sei aberhöchste Zeit, sich darüber klar zu werden, in welcherDaten-Gesellschaft wir eigentlich leben wollen.Mehr unter www.zoom.zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell