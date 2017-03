ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 15. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Purple Schulz, Sänger und SongschreiberVernetztes Zuhause - Der digitale Haushalt birgt RisikenRücken-Training - Tipps für ein schmerzfreies Leben20 Jahre KiKA - Wir gratulieren dem KinderkanalMittwoch, 15. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBraunsbach nach der Flut - Zwischen Mut und AngstExpedition Deutschland: St. Ingbert - Eine Videothek kämpft umsÜberlebenEine neue Familie in Deutschland - Sascha, Peter und KarrarMittwoch, 15. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Babette EinstmannVon der Liveshow bis zum Sandmännchen - Seit 20 Jahren sendet derKinderkanalMittwoch, 15. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbInterview mit Emma Watson - Filmstart von "Beauty and the Beast"Filmpremiere mit Moritz Bleibtreu - "Lommbock" im KinoMittwoch, 15. März 2017, 23.15 Uhrauslandsjournal spezialLive aus Den Haag mit Antje PieperDie Niederlande wählen ein neues Parlament. Das "auslandsjournalspezial" meldet sich live aus Den Haag mit ersten Ergebnissen. Mitihren Gesprächsgästen analysiert Moderatorin Antje Pieper diepolitische Situation in den Niederlanden: Wie passt zusammen, dassWirtschaft und Arbeitsmarkt im Nachbarland florieren, aber zugleichPopulisten groß werden können?Eine der wesentlichen Fragen des Abends wird sein, wie dieantieuropäische, islamfeindliche "Partei für die Freiheit" von GeertWilders abschneidet. Selbst wenn Wilders nicht stärkste Kraft werdensollte, wie es sich zunächst in Umfragen abzeichnete, so hat derPolitiker wesentlich die politische Debatte geprägt: mit seinem Kursgegen Flüchtlinge, Muslime, Europa und nicht zuletzt die Türkei.Antje Pieper war im Land unterwegs und hat in einer ReportageStimmungen der Bürger und Stimmungsmache eingefangen. Was waren amEnde die wahlentscheidenden Themen? Darüber spricht sie in derLive-Sendung unter anderen mit dem niederländischen Politologen RenéCuperus.Was den Rechtspopulisten Geert Wilders antreibt, der seit Jahren diepolitische Debatte in den Niederlanden um Islam und Einwanderungmitbestimmt, das schildert auch die Dokumentation "Geert Wilders -Gefahr für Europa", die bereits in der ZDFmediathek abrufbar ist undin der Wahlnacht ab 2.45 Uhr im ZDF gesendet wird. Die Dokumentationbeleuchtet die Person Wilders, dessen Werdegang und politischeStrategie, mit der er sich als wahrer Vertreter des niederländischenVolkes darstellt und es mit markigen rechten Forderungen zumpopulärsten Politiker des Landes gebracht hat.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell