ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 11. März 2017, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Katrin Müller-HohensteinZu Gast sind die nordischen KombiniererJohannes Rydzek - Der Skikönig von Lahti: 4 Mal WM-Gold,Eric Frenzel - 2 Mal WM-Gold, 1 Mal WM-Silber,Björn Kircheisen - 1 Mal WM-Gold, 1 Mal WM-Bronze,Fabian Rießle - 1 Mal WM-GoldFußball-Bundesliga, 24. SpieltagTopspiel:FC Ingolstadt - 1. FC KölnBayern München - Eintracht FrankfurtHertha BSC - Borussia DortmundDarmstadt 98 - 1. FSV Mainz 05SC Freiburg - HoffenheimRB Leipzig - VfL WolfsburgBayer Leverkusen - Werder Bremen (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 24. SpieltagHannover 96 - 1860 MünchenWürzburger Kickers - Dynamo DresdenBiathlon: WC in Kontiolahti - VerfolgungSonntag, 12. März 2017, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhVon allem zu viel - wie finde ich das richtige Maß?Der Mensch besitzt heute durchschnittlich 10 000 Dinge, in früherenZeiten waren es 500. Dasselbe Wachstum gibt es im Bereich derInformation, eine Flut von Daten wird heute ausgetauscht. "sonntags"stellt Menschen auf der Suche nach dem richtigen Maß vor, wie die sogenannten "Schenker" oder den Teilnehmer eines Schweigeseminars. Wirzeigen Persönlichkeiten der Religions- und Zeitgeschichte, für dieAskese und Enthaltsamkeit ein Gewinn sind.Sonntag, 12. März 2017, 0.25 UhrPeter HahneThema:Lehrer am Limit - Geschlagen, gemobbt, gehasstGäste:Gerlinde Unverzagt, Autorin "Das Lehrerhasserbuch"Ulrich Clemens, Grundschullehrer