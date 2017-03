ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 9. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteBio-Molkerei - Vorzeigebetrieb gegen PreisverfallExpedition: Naturpark Westensee - Der Traum vom Aussteigen auf ZeitEin Teller Heimat - Bintah Bah aus GambiaDonnerstag, 9. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldHebammen im Dauereinsatz auf Sylt - Keine Geburtsklinik auf der InselDonnerstag, 9. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissPatricia Aulitzky ist zurück - Neue Folgen von "Lena Lorenz"Proben mit Yvonne Catterfeld - Pläne für die neue TourDonnerstag, 9. März 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Zurück in die Zukunft - Weniger Agenda, mehr Gerechtigkeit?Gäste:Malu Dreyer, SPD - Ministerpräsidentin Rheinland-PfalzJens Spahn - CDU-PräsidiumsmitgliedInge Hannemann - Hartz-IV-KritikerinPeter Bofinger - "Wirtschaftsweiser", ÖkonomMichael Hüther - Institut der deutschen Wirtschaft KölnMike Szczeblewski - Ehemaliger Opel-Mitarbeiter aus BochumEine Erfolgsgeschichte nennt sie CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel:Die Agenda 2010 - erdacht und umgesetzt von SPD-Ex-Kanzler Schröder.Haben diese Arbeitsmarktgesetze mehr Menschen in Deutschland genutztals geschadet? Darüber streiten sich immer noch die Gelehrten undseit Kurzem auch wieder heftig die Politiker.Denn es sind ausgerechnet die Sozialdemokraten und allen voran ihrKanzlerkandidat Martin Schulz, die nun an den Arbeitsmarktreformenrütteln, ihnen sogar die Mitschuld an wachsender Ungerechtigkeit imLande geben. Wie schlecht geht es Deutschland, seinen Arbeitnehmernund seinen Arbeitslosen? Wie gut der Wirtschaft? Und was hat das mitden "Hartz"-Reformen zu tun? Führen die Änderungs-Vorschläge der SPDwirklich zu mehr Gerechtigkeit?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell