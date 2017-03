ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 12. März 2017, 18.00 UhrZDF.reportagePiste, Party, PulverschneeDer harte Job der WintermacherFilm von Leo Spors und Rita StinglDie Deutschen lieben die Berge. Schnee und Hüttenzauber noch mehr.Und das Skifahren erst recht. Deutschland ist mit großem VorsprungSki-Europameister, zumindest was die Quantität angeht.14,61 Millionen Gäste aus Deutschland verzeichneten dieWintersportgebiete in der vergangenen Saison. Das österreichischeSkigebiet Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn ist mit 270Pistenkilometern eines der größten der Alpen.Hier hat man sich ganz auf die Gäste aus dem Norden eingestellt.Urlaub wie im Hochglanz-Prospekt: perfekter Schnee, perfekte Pisten.Oben auf den Berghütten locken deftige Spezialitäten, unten im Taldas berühmt-berüchtigte Après-Ski.Ein Skigebiet als Jobmotor. Die jungen Leute im Service kommen vonüberallher. Viele auch aus Ostdeutschland. Immer gilt: gutes Geld fürharte Arbeit. Ronja ist in der Saison Kellnerin auf 1500 Meter Höhe.Mitten im Trubel. Der Job im Winter bringe mit Trinkgeld deutlichmehr als zu Hause in Sachsen, erzählt sie. Nico aus Magdeburg stehtim Nobelhotel am Herd, der Job ist kein Zuckerschlecken, aber ernimmt die Herausforderung an.Eine gewaltige Logistik sorgt fürs perfekte Urlaubserlebnis. Schondie Anreise ist perfekt organisiert. Manche Gäste kommen perSonderzug aus Deutschlands Norden. Partywagen oder Schlafabteil? Manhat die Wahl. Dann ab auf die Piste, die in der Nacht von DutzendenRaupenfahrzeugen präpariert wurde. Natürlich steht der Helikopterallzeit bereit für Rettung und Bergung von Verletzten. Und diezünftige Après-Ski-Party am Ende des Tages ist ein perfekt getimterKraftakt für die Tresencrew und die Entertainer.Die "ZDF.reportage" aus der Bergwelt Österreichs. Dort, wo dieDeutschen am liebsten in den Winterurlaub fahren. Ein Blick auf dieSchönheit der Berge und hinter die Kulissen der Tourismusprofis.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell