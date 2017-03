ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 8. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Uwe Ochsenknecht, Schauspieler und SängerUrteil im Facebook-Prozess - Wir sprechen über die KonsequenzenTrend-Look Kork - Deko-Tipps von Ann-Kathrin OttoSchokomousse - Kochen mit Armin RossmeierDarmkrebs-Früherkennung - Wir stellen die Methoden vorMittwoch, 8. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteGiftige Luft aus Schredderanlage - Umwelt seit über 25 JahrenbelastetExpedition Deutschland nach Gernsheim - Ein Leben für die MusikStefan Pistols Steaks für Genießer - Fleischerhandwerk in MecklenburgMittwoch, 8. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldHappy Birthday, Kettcar! - Das Kult-Tretauto wird 55Mittwoch, 8. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeues von Caroline Beil - Unterwegs in BerlinMit Adrienne Jüliger in Paris - Das deutsche Model bei der ArbeitMode aus Paris - Show von Louis VuittonPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell