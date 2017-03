ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Achtung, neuen Programmtext beachten!!Donnerstag, 9. März 2017, 9.00 UhrHeute im ParlamentRegierungserklärung zum Europäischen RatKanzlerin Angela Merkel eröffnet den Sitzungstag mit einerRegierungserklärung zum Europäischen Rat, der am 9. und 10. März inBrüssel stattfindet.Dabei geht es vor allem um die Wirtschafts-, Sicherheits- undAußenpolitik. Ebenso wird der Jubiläumsgipfel in Rom am 25. März 2017thematisiert. Nach der Regierungserklärung gibt es eine zirka90-minütige Aussprache.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell