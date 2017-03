ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 7. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Stefan Jürgens, Schauspieler und MusikerMangelernährung im Alter - Immer mehr Patienten sind betroffenTextilreinigung - Tipps zur Pflege empfindlicher StoffePorträt Lucia Lukas - Sängerin singt mit Bariton-StimmeDienstag, 7. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteProzessbeginn in Dresden - Die "Gruppe Freital" vor GerichtExpedition Deutschland: Hamburg - Bootsmotoren als LeidenschaftFrühstück mit Elefanten - Deutsche Rangerin in AfrikaDienstag, 7. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria Gronewald24-jährige Steinmetzin Helena - Sie will den Titel "Miss Handwerk"Dienstag, 7. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeues von Verona Pooth - Fotoshooting und InterviewChanel in Paris - Prominente Gäste bei Karl LagerfeldEislaufen mit Sina Wilke - Die Neue bei den "Rosenheim Cops"Dienstag, 7. März 2017, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtAmri und die Frauen - Ein Terrorist auf BrautschauDer Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, hatte vonEnde 2015 bis zum Anschlag im Dezember 2016 intensive Kontakte zumutmaßlichen Terrorgruppen in Deutschland. Sein Netzwerk reichte imvergangenen Jahr auch in die Schweiz. Hier stand er nicht nur inVerbindung mit radikalen Salafisten, sondern auch mit einer jungenKonvertitin. Im Gespräch mit "Frontal 21" deutet die Frau jetzt an,dass Amri sie offenbar heiraten wollte, um die Abschiebung in seinHeimatland Tunesien zu verhindern. "Frontal 21" über das Netzwerk desBerliner Attentäters, das die Behörden bis heute nicht vollständigaufgeklärt haben.Abrechnung mit Schlecker - Folgen einer MillionenpleiteFünf Jahre nach der Pleite der Drogeriemarktkette müssen sich AntonSchlecker und seine Familie nun vor dem Stuttgarter Landgerichtverantworten. Sie sollen vor dem Ende des Firmenimperiums noch einVermögen von mehr als 20 Millionen beiseitegeschafft haben. Über 40Fälle listet die Staatsanwaltschaft auf, in denen der Drogerie-Clangegen Recht und Gesetz angeblich verstoßen habe. Von vorsätzlichemBankrott über Beihilfe dazu bis zur Insolvenzverschleppung ist in der270 Seiten starken Anklageschrift die Rede. Wegen der Pleite verloren2012 rund 25 000 Schlecker-Beschäftigte, vorwiegend Frauen, ihrenJob. Noch immer leiden Tausende Mitarbeiterinnen unter der Insolvenz- vielen geht es heute deutlich schlechter als zu Schlecker-Zeiten."Frontal 21" über eine der größten Firmenpleiten der deutschenNachkriegsgeschichte und den Wirtschaftsprozess des Jahres.Dieselfahrer zahlen für Abgaslüge - Fahrverbot und WertverlustDiesel-Pkw drohen Fahrverbote in immer mehr Städten. Betroffen sindFahrzeuge, die nicht die strengste Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Denndiese stoßen viel mehr Stickoxide aus, als der Grenzwert vorsieht.Das führt zu überhöhten Werten der gefährlichen Stickoxide in derAtemluft. Die Behörden sind deshalb in der Pflicht zu handeln - zumSchutz der Gesundheit und zum Schaden der Besitzer vielerDieselautos."Frontal 21"-Recherchen zeigen: Der Bundesregierung war schon seitüber einem Jahrzehnt bekannt, dass Dieselautos hohe Stickoxidwerteaufweisen und gegen die Vorschriften verstoßen. Doch anstatteinzuschreiten und saubere Fahrzeuge zu fordern, hat dieBundesregierung weggeschaut. Aufgeflogen ist der Schwindel mit demVW-Skandal. Inzwischen ist klar: Alle Hersteller hatten beiDieselautos Abschalteinrichtungen verwendet. Nun müssten eigentlichdie schmutzigen Diesel nachgerüstet werden, mit eigenenKatalysatoren. Die könnten die betroffenen Pkw sauberer machen, sindaber teuer. Doch die amtierende Bundesregierung beschützt dieAutomobilindustrie vor den Kosten. Denn Merkels Chefaufklärer,Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, erschafft eigensgroßzügige Ausnahmeregeln für schmutzige Dieselautos und will dasProblem mit billigen Software-Updates aus der Welt schaffen. Aberdadurch werden die Dreckschleudern nicht wirklich sauber."Frontal 21" über Dieselfahrer, die für die Abgaslüge zahlen und nunvon Fahrverboten sowie Wertverlusten betroffen sind.Kein Asyl in Deutschland - Politisch Verfolgte in der TürkeiImmer mehr politisch Verfolgte fliehen seit dem Putschversuch im Juli2016 aus der Türkei. Doch ihre Chancen, in der Bundesrepublik Asyl zubekommen, stehen schlecht. Gerade mal acht Prozent der Anträge werdenpositiv beschieden. Dabei wirft das Auswärtige Amt in einem internenLänderbericht, der "Frontal 21" vorliegt, der TürkeiMenschenrechtsverletzungen vor: "Fälle von massiver Gewalt seitensder Sicherheitskräfte sind nicht selten." Die Demokratie in derTürkei, so fürchtet das Auswärtige Amt, sei in Gefahr: "Die meistenpolitisch Oppositionellen können sich nicht mehr frei und unbehelligtam politischen Prozess beteiligen." Weiter heißt es: "Meinungs- undPressefreiheit sind akut bedroht." Die Menschenrechtsorganisation ProAsyl kritisiert die Bundesregierung, sie beschönige die Lage in derTürkei und lasse politisch Verfolgte im Stich.