ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 16. Februar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Maxim Mehmet, SchauspielerWie beschwere ich mich richtig? - Tipps für geschicktes KommunizierenFrühlingsboten für Balkon und Garten - Anregungen von Elmar MaiGürtelrose - Wie erkennt man erste Symptome?Donnerstag, 16. Februar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinProteste gegen Kiestagebau - Anwohner in Leipzig wehren sichLeonberger Pferdemarkt - Traditionsfest im Wandel der ZeitExpedition Deutschland: Ohrdruf - Zwei Träume vom sorglosen LebenDonnerstag, 16. Februar 2016, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannGast: Susanne Neumann, Von der Reinigungskraft zum SPD-StarAußenministerkonferenz in Bonn - Erstes Treffen: Tillerson und LawrowNSA-Spähaffäre und Angela Merkel - Bundeskanzlerin vor U-AusschussRoboter im Wahlkampf - Wie erkennt man Social Bots?Donnerstag, 16. Februar 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldHeide Keller im Exklusiv-Interview - Ihr Ausstieg beim "Traumschiff"Donnerstag, 16. Februar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeues von Melanie C - Sängerin zu Besuch in MünchenBerlinale mit Tom Schilling - ZDF-Dreiteiler "Der gleiche Himmel"70 Jahre Dior - Die Geschichte des ModehausesDonnerstag, 16. Februar 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Zwischen Trump und Putin - Muss Europa aufrüsten?Gäste:Ursula von der Leyen, CDU, BundesverteidigungsministerinOleg Krasnitzky, russischer Gesandter in BerlinFred Kempe, Präsident Atlantic CouncilWolfgang Blau, Digitalchef Condé Nast InternationalRobin Niblett, Direktor Chatham HouseDeutschland zwischen Washington und Moskau - außen- undsicherheitspolitisch ist die Lage so unkalkulierbar wie lange nicht.Wie eng waren die Drähte, die Trumps Mitarbeiter nach Moskauunterhalten haben? Was bedeutet der Rücktritt von SicherheitsberaterFlynn? Mit Spannung erwartet man bei der NATO den neuenUS-Verteidigungsminister James Mattis. Am Freitag kommen dann inMünchen Sicherheitspolitiker aus aller Welt zusammen.Hält das Bündnis der Europäer mit den USA? Haben Trumps und PutinsPolitik im Grunde das gleiche Ergebnis: Die Europäische Union wirddestabilisiert? Müssen Deutschland und Europa aufrüsten? Und: Schafftdas mehr Sicherheit?