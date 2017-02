ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 7. Februar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Thomas Hermanns, ComedianHeute ist Safer Internet Day - Junger Mann klagt gegen FacebookTraumjob in der Modebranche - Der Alltag einer ModebloggerinHausmittel gegen die Erkältung - Macht heiße Milch mit Honig gesund?Dienstag, 7. Februar 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy Ishag"Da,da,da..." - Ein Hit, den Trio berühmt machteDienstag, 7.Februar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbOscar-Luncheon 2017 - Treffen der NominiertenDas Jubiläum der Queen - Zum Jahrestag der ProklamationDienstag, 7. Februar 2017, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtGefahr Billigbusen - Geschäfte mit der SchönheitEine Brustvergrößerung ist immer noch die beliebtesteSchönheitsoperation bei Frauen. Schätzungen zufolge lassen zwischen35 000 und 50 000 Frauen pro Jahr diesen Eingriff vornehmen. Dochimmer wieder gehen Brust-Operationen schief. Das kannunterschiedliche Ursachen haben: Einerseits darf in Deutschland jederArzt Brüste operieren, eine Ausbildung zum plastischen Chirurgen istnicht vorgeschrieben. Andererseits tobt in der Branche einVerdrängungswettbewerb. Um dem Medizintourismus ins Auslandentgegenzutreten, drängen zunehmend Billiganbieter auf den Markt,unter denen die Qualität oft leidet. Deshalb warnen Ärzte undFachanwälte: Viele Patientinnen unterschätzen die medizinischen, aberauch die wirtschaftlichen Risiken einer solchen Schönheits-OP. DennFolge-Operationen werden von den Krankenkassen häufig nicht bezahlt."Frontal 21" berichtet über das Geschäft mit der Schönheit, das nichtnur glückliche Frauen zurücklässt.Obdachlos trotz Arbeit - Deutschland ganz unten536 000 Menschen sollen bis 2018 wohnungslos sein, schätzt dieBundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) und warnt: Wenndie wohnungs- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen nichtnachhaltig geändert würden, könne die Zahl der Wohnungslosen bisdahin sogar noch weiter steigen.Schon jetzt ist die Situation ernst, besonders Großstädte sindbetroffen. Neben Berlin wächst auch in Köln, Hamburg und Leipzig dieZahl der Wohnungslosen. Doch auch in den vergleichsweise wohlhabendenBundesländern wie Bayern gibt es massive Probleme. In München kannsich selbst die Mittelschicht kaum noch die Wohnungsmieten leisten.Hier kostet der Quadratmeter bis zu 30 Euro. Denn München boomt, rund25 000 Menschen ziehen jährlich in die bayerische Metropole. DieArbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt ist überdurchschnittlichgering, die Lebensqualität überdurchschnittlich hoch. NurSozialwohnungen sind rar. Auch weil der Freistaat Bayern erst im Jahr2013 rund 32 000 Sozialwohnungen, ein Drittel davon in München,verkauft hat.Nun versucht die Stadt den Fehler zu revidieren, einen Teil derWohnungen zurückzukaufen, neuen Wohnraum zu schaffen. 3000 neueWohnungen sollen so bis 2019 entstehen, aber auch das wird nichtreichen. Denn schon jetzt gibt es jedes Jahr 24 000 Anträge auf 3200Sozialwohnungen, die jährlich vergeben werden können. DorotheeSchiwy, die Leiterin vom Sozialreferat München (SPD), steht vor einergroßen Herausforderung: "Wir werden von unserer Seite versuchen, dafür diese Leute auch etwas zu finden, aber es wäre letztendlich einVersprechen, das nicht haltbar wäre, wenn ich ihnen hier heute sagenwürde, die werden wir tatsächlich alle unterbringen können."Diejenigen, die keine eigenen vier Wände mehr haben, weichen aus. EinGroßteil auf die Notquartiere in der Stadt. Das Netzwerk derWohnungslosenhilfe ist in München dicht, aber schon jetzt vollständigausgelastet. "Wir haben derzeit zirka 7000 Personen in denstädtischen Notquartieren untergebracht", warnt Anton Auer, Leiterder Wohnungshilfe für Männer vom Evangelischen Hilfswerk München."Wir sind hier in München an der Grenze der Aufnahmekapazitätenangekommen." Auch die Leiterin einer Erstanlaufstelle fürwohnungslose Frauen, Isabel Schmidhuber, ist alarmiert: "Wir müssenganz viele Frauen abweisen, Frauen von außerhalb, die bei uns anrufenoder uns eine E-Mail schicken, müssen wir mittlerweile sagen: BleibenSie, wo Sie sind, kommen Sie nicht nach München, weil hier werden Sieverelenden.""Frontal 21" hat die getroffen, die sich ihre eigenen vier Wände inMünchen nicht mehr leisten können. Kinderehen in Deutschland - Minderjährig, verheiratet, schutzlosUnter den Flüchtlingen, die im vergangenen Jahr nach Deutschlandkamen, waren auch minderjährige, verheiratete Mädchen - viele vonihnen jünger als 16 Jahre, schwanger oder bereits selbst Mutter. 1475verheiratete Jugendliche verzeichnete das Bundesinnenministerium imJuli 2016. Tatsächlich gebe es deutlich mehr Kinderehen inDeutschland, und das seit vielen Jahren, so der Rechts- undIslamwissenschaftler Mathias Rohe. Denn es gibt auch Mädchen, die inDeutschland in einer Parallelgesellschaft aufwachsen und gegen ihrenWillen hier früh verheiratet werden.Die Folgen können dramatisch sein. Wer aus so einer Ehe ausbrechenwill, riskiert sein Leben, wie eine junge Jesidin gegenüber "Frontal21" berichtet. Das Hauptproblem sieht Rohe darin, dass der Staat invielen Fällen nichts von den prekären Verhältnissen der Mädchen weiß.Zudem gebe es auch viel zu wenige Schutzmaßnahmen in diesem Bereich.Ein Verbot der Kinderehen, wie von Bundesjustizminister Heiko Maas(SPD) angekündigt, hält der Experte deshalb nicht für ausreichend. Sosollen in Berlin laut Sozialsenat schon jetzt alle verheiratetenAsylbewerberinnen unter 16 Jahren getrennt von ihren Ehemännernuntergebracht werden. Doch das ist nicht der Fall. Es fehle schlichtan geeigneten Einrichtungen und an Personal, erklärt eineMitarbeiterin der zuständigen Jugendbehörde. Die Folge: keinausreichender Schutz, kein Schulbesuch, keine Integration. "Frontal21" über leere Versprechen und die Gefahren einerParallelgesellschaft, denen die Kinderbräute in Deutschlandausgeliefert sind.Diabetes in der Schwangerschaft - Gefahr oder nur Panikmache?Eine Schwangerschaft ist für die meisten werdenden Mütter eine Zeitder Vorfreude. Doch kann diese durch Sorge um das werdende Kind unddie eigene Gesundheit überschattet werden. Denn immer öfterdiagnostizieren Ärzte den so genannten Schwangerschaftsdiabetes.Mögliche Folgen sind zum Beispiel ein zu großes Kind, eine Frühgeburtoder ein späterer Diabetes des Kindes. Aber auch dieWahrscheinlichkeit, dass die Mutter später im Leben an derZuckerkrankheit leidet, steigt.Deshalb werden seit 2012 in einem Screening alle schwangeren Frauengetestet. Patientinnen, bei denen ein Schwangerschaftsdiabetesfestgestellt wurde, müssen über Monate einen strengen Ernährungsplaneinhalten und mehrfach am Tag ihren Blutzucker messen. Viele vonihnen bekommen außerdem Insulin verschrieben - und zwar deutlichhäufiger als in anderen Ländern. Doch das Screening hat Kritiker -nicht zuletzt wegen der angenommenen Grenzwerte, und weil dessenNutzen und Schaden für Mütter und Kinder bisher kaum untersuchtworden ist. 