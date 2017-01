ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 25. Januar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Michelle, SängerinSkiurlaub in Tschechien - Ein Geheimtipp zum günstigen PreisErste Hilfe bei Zahnschmerz - Hausmittel zur Schmerz-LinderungNeue Folgen "Marie Brand" - Hinter den Kulissen der Krimi-SerieMittwoch, 25. Januar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBürger gegen Brückenpläne an A1 - Mögliche Umweltgifte beiBauarbeiten?Expedition Deutschland: Langenau - Töpferkunst zieht Besucher anSchäferin aus Leidenschaft - Seit 30 Jahren mit Schafen unterwegsMittwoch, 25. Januar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMel Gibsons Regie-Arbeit - "Hacksaw Ridge" im KinoBZ-Kulturpreis in Berlin - Meret Becker führt durch den AbendHaute Couture aus Paris - Armani und andereMittwoch, 25. Januar 2017, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperUngarn und die Flüchtlinge - Hart an der Grenze"Geheimakte Kim Jong Un" - Porträt eines rätselhaften FührersWer ist die Beraterin von Trump? - Die Frau der "alternativen Fakten""außendienst" in Pariser Banlieues - Kochen als Rezept gegen ArmutPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell