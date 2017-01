ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 24. Januar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Jule Hermann, Jung-SchauspielerinBenjamin Sadler, SchauspielerSelbstbestimmtes Sterben - Die Rechtslage bei SterbehilfeLungenentzündung - 500 000 Deutsche erkranken jährlichGeburtstag Michelle Hunziker - Die Moderatorin wird 40Dienstag, 24. Januar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMichelle Hunziker feiert Geburtstag - Die Moderatorin wird 40Die Oscar-Nominierungen - Bekanntgabe der FavoritenFürst Albert in Düsseldorf - Besuch der BootsmesseDienstag, 24. Januar 2017, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtDie magere Bilanz des Agrarministers - Es geht um die WurstGrüne Woche in Berlin: Bundeslandwirtschaftsminister ChristianSchmidt, CSU, nutzt die Gelegenheit, das geplante staatlicheTierwohl-Label zu präsentieren. Allerdings äußert er sich nicht zuwichtigen Details wie Struktur des neuen Siegels oderHaltungsbedingungen der Tiere. Darüber will er bis Ostern Klarheitschaffen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Minister ankündigt,aber nicht liefert: Tierschutz, gesunde Ernährung,Kennzeichnungspflicht von Gentechnik, Hygieneampel - bei vielenThemen wurden tatsächliche Verbesserungen nicht umgesetzt."Frontal 21" über einen Minister, der lieber auf freiwilligeSelbstverpflichtungen und Informationskampagnen setzt, als klareRegeln umzusetzen.Erdogans langer Arm in Deutschland - Bespitzeln, drohen, verfolgen"Wir werden dich vor deinem Haus begraben", drohten Unbekannte YükselKoc per SMS. Der Bremer steht einem PKK-nahen kurdischen Verein vor.Erst kürzlich wurde ein mutmaßlicher Agent des türkischenGeheimdienstes MIT in Hamburg verhaftet. Er hatte Informationen überKocs Kontaktpersonen und Aufenthaltsorte gesammelt. Auch deutscheAnhänger der islamischen Gülen-Bewegung wie Ercan Karakoyun oderAleviten wie Memet Kilic erhalten regelmäßig Morddrohungen."Wir haben im Moment ein Klima der Angst unter denjenigen, dieErdogan-kritisch sind", sagt Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordneteder Linken. "Mir liegen Berichte vor von vielen Menschen, diebeispielsweise zwei- bis dreimal überlegen, ob sie etwasErdogan-Kritisches veröffentlichen, weil der türkische Geheimdienstauch in Deutschland ein sehr engmaschiges Netz hat." Auch Dagdelenerhält in sozialen Netzwerken Beschimpfungen, bis hin zuMorddrohungen.Türkische Konsulate und Moscheen des staatsnahen Dachverbandes DITIBbespitzeln Mitbürger, die sie als Erdogan-Gegner verdächtigen."Vaterlandsverräter haben keinen Zutritt", stand etwa an derDITIB-Moschee in Schweinfurt. Einige Vorstände von Moscheen meldenden Konsulaten missliebige Personen, die angeblich mit derGülen-Bewegung oder kurdischen Vereinen sympathisieren.Erdogan-Anhänger gründeten kürzlich die Partei "Allianz DeutscherDemokraten" (ADD), die erstmals zur Landtagswahl inNordrhein-Westfalen antreten will. Die ADD kämpft gegen einKopftuchverbot und die angebliche Diffamierung von Muslimen inDeutschland. Auf Großdemonstrationen werben Erdogans Anhänger inDeutschland für die autoritäre Politik des Staatspräsidenten unddrohen politischen Gegnern."Frontal 21" über den langen Arm Erdogans in Deutschland und denVersuch seiner Anhänger, die deutsch-türkische Gesellschaft mitPropaganda und Einschüchterungen zu spalten.Wahlkampf im Ruhrgebiet - Die AfD im Revier der SPDNach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA schauen die Vertreterder großen Volksparteien in Deutschland mit Sorge in die Zukunft. Wiestark können Populisten hierzulande werden? Im Ruhrgebiet etwa habenSPD und CDU bereits deutlich an Bindekraft verloren, können sichihrer Klientel nicht mehr sicher sein: Die Stahlkocher in Duisburg,einst treue SPD-Wähler, zeigen angesichts der Flüchtlingssituation inDeutschland Sympathien für die Rhetorik der AfD, im Essener Nordenavanciert ein ehemaliger SPD-Ratsherr zum Vorzeigepolitiker dernordrhein-westfälischen "Alternative für Deutschland". Aber auch dieCDU muss bangen: Einst christdemokratische Kommunalpolitiker sitzenheute als Vertreter der AfD in den Rathäusern des Reviers."Frontal 21" über den Wahlkampf im Ruhrgebiet und die Angst deretablierten Volksparteien vor den Populisten.Streit um Einheitsdenkmal in Berlin - Wie Politiker den Bau gefährdenDer friedlichen Revolution in der DDR, den freiheitlichen Bewegungender vergangenen Jahrhunderte und der Wiedergewinnung der staatlichenEinheit ein Denkmal zu setzen, war ausdrücklicher Wunsch desdeutschen Parlamentes. Zwei Bundestagsbeschlüsse haben dieAbgeordneten dazu gefasst: am Jahrestag des Mauerfalls 2007 imGrundsatz und Ende 2008 zum Standort. Demnach soll das Freiheits-undEinheitsdenkmal auf dem Sockel eines ehemaligenKaiser-Wilhelm-Monuments vor dem künftigen Humboldtforum in Berlinerrichtet werden.Aus zwei Wettbewerben und rund 900 Einsendungen ging 2011 der Entwurf"Bürger in Bewegung" als Sieger hervor - die Idee einer begehbarenund beweglichen Waage der Architekten Milla & Partner sowie derChoreografin Sasha Waltz. In den Folgejahren ist der Entwurf bis zurBaureife gediehen, und seit Herbst 2015 liegt die Baugenehmigung fürdas Denkmal vor. Doch der Haushaltsausschuss des Bundestages, unterFederführung von CDU/CSU und SPD, stoppte das Projekt im April 2016.Es sei zu teuer. Denn statt der ursprünglich geplanten zehn Millionensoll es nun 15 Millionen Euro kosten. Allerdings bewilligtendieselben Haushaltspolitiker wenige Monate danach, im November 2016,überraschend 18,5 Millionen Euro für den Wiederaufbau der ehemaligenKolonnaden des Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Zwar soll das Monument selbstnicht wieder aufgebaut werden, aber sein Zierwerk - und damit derSiegerentwurf des Freiheits- und Einheitsdenkmals, die begehbare undbewegliche Waage, durch kaiserliche Kolonnaden ersetzt werden."Frontal 21" über eine kleine Gruppe von Politikern, die sich imHaushaltsausschuss über Beschlüsse der Volksvertreter im DeutschenBundestag hinwegsetzen.