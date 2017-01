ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Sonntag, 5. Februar 2017, 24.00 UhrPrechtVerlust der Mitte - Wohin driftet unsere Gesellschaft?Richard David Precht im Gespräch mit Nikolaus Blome, JournalistDie nächste Bundestagswahl wird maßgeblich im Kampf um die Mitteentschieden. Doch wer oder was ist eigentlich die Mitte unsererGesellschaft? Wie stark ist sie bedroht?Richard David Precht diskutiert mit dem Journalisten Nikolaus Blome,dem stellvertretenden Chefredakteur der BILD-Zeitung, warum unsereGesellschaft immer weiter auseinanderdriftet und warum Populismus sopopulär geworden ist.Warum berufen sich alle etablierten Parteien stets darauf, diesogenannte Mitte zu repräsentieren? Und warum verlassen die Menschenderzeit in Scharen überall in Europa diese bürgerliche Mitte undwählen rechtspopulistische Parteien? Oder entscheiden sich, wie inden USA, für einen populistischen Präsidenten Trump? Die Gesellschaftscheint auseinanderzudriften und die Mitte schwindet zwischen demwachsenden Reichtum weniger und der zunehmenden Verarmung vieler. Mitder Mitte scheint auch das zu verschwinden, was man früher einmal"bürgerliche Tugenden" nannte. Erleben wir gerade denAuflösungsprozess einer zweihundert Jahre alten "bürgerlichenGesellschaft"?Mit der digitalen Revolution steht unsere Gesellschaft voreinschneidenden Veränderungen. Viele Selbstverständlichkeiten wiedauerhafte Beschäftigung, wirtschaftliches Wachstum, sozialeIdentität oder gesellschaftliche Solidarität sind bedroht. Dergrundsätzliche Glaube an eine sich auf natürliche Weise selbstregulierende Gesellschaft ist erschüttert. Die soziale undökonomische Ungleichheit steigt, das Privileg guter Herkunft undBildung scheint wieder so relevant zu sein wie in vergangenenJahrhunderten. Dass sich Leistung tatsächlich noch lohnt, glaubenimmer weniger Menschen. Waren vor 20 Jahren noch über 69 Prozent ineinem Vollzeitjob mit Sozialversicherungspflicht, sind es heute noch39 Prozent. Die Deregulierung der Arbeit hat die Konjunkturangekurbelt, aber die Mitte der Gesellschaft entzwei gerissen. Injene, die dank ihrer Privilegien aufsteigen können und jene, dieabzurutschen drohen.Auch das Bild von Öffentlichkeit hat sich gewandelt. Sie findet immerweniger im tatsächlichen realen Raum statt, sondern verlagert sichmehr und mehr in die sozialen Netzwerke des Internets. Dort aberbegegnet sich nicht eine natürlich durchmischte Gesellschaft. Manfindet sich vornehmlich in Foren und Netzwerken zusammen, um mitGleichgesinnten seine Meinung bestätigt zu bekommen. Fake-News undHalbwahrheiten werden zu neuen Wahrheiten, die in das eigene Weltbildpassen. So aber verliert die bürgerliche Mitte ihre Dialogfähigkeit,ihre gelebte Solidarität nach innen und außen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell