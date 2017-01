ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 19. Januar 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Anja Heyde, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Winterkorn vor U-Ausschuss - Ab wann war der VW-Chef informiert?Die USA vor der Amtseinführung Trumps - Gespaltenes LandGünstig wohnen in Hamburg - Kann die Politik Wohnraum schaffen?Handball-WM in Frankreich - Nach Spiel Deutschland - WeißrusslandDonnerstag, 19. Januar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Lisa Wagner, SchauspielerinFlüchtlinge am Arbeitsmarkt - Wie klappt es mit der Integration?Hängepflanzen - Pflege-Tipps von Elmar MaiBeef Tea - Kochen mit Armin Roßmeier60 Jahre Radarfalle - Blitzer von damals bis heuteDonnerstag, 19. Januar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGedenken in Berlin - Ein Monat nach dem TerroranschlagExpedition Deutschland: Hoyerswerda - Im Zauberwald von KrabatKüchenträume: Brotrezepte - Reginas BauernbrotDonnerstag, 19. Januar 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannEx-VW-Chef vor Untersuchungsausschuss - Was wusste Winterkorn wann?Probleme in bayerischen Schlachthöfen - Werden Tiere unnötig gequält?Trump und die Weltwirtschaft - Ökonom Snower über mögliche KrisenProteste in Mexiko - Trumps Pläne und die AutobrancheDonnerstag, 19. Januar 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria Gronewald60 Jahre Radarfalle - Blitzerfotos überführen TemposünderDonnerstag, 19. Januar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissTheater mit Michael Schanze - Auch mit 70 noch auf der BühneMatt Damon in China - Dreharbeiten und FamilienreiseFashion Week in Berlin - Lala Berlin und Heike MakatschDonnerstag, 19. Januar 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Der unberechenbare Präsident - Stellt Trump die Welt auf denKopf?Gäste:Norbert Röttgen, CDU, Vorsitzender Auswärtiger AusschussRoger Johnson, Republicans Overseas in OsteuropaIvan Rodionov, RT Deutsch-ChefredakteurConstanze Stelzenmüller. PolitikwissenschaftlerinErich Schmidt-Eenboom, Geheimdienst-ExperteDonnerstag, 19. Januar 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Der unberechenbare Präsident - Stellt Trump die Welt auf denKopf?Gäste:Norbert Röttgen, CDU - Vorsitzender Auswärtiger AusschussRoger Johnson - Republicans Overseas in OsteuropaIvan Rodionov - RT Deutsch-ChefredakteurConstanze Stelzenmüller - PolitikwissenschaftlerinErich Schmidt-Eenboom - Geheimdienst-ExperteDonald Trump - ab Freitag wird aus seinen Ankündigungen,Versprechungen und Drohungen reale Politik. Bis jetzt ist unklar, wasder neue US-Präsident wirklich will und auf wessen Seite er sichstellen wird. Ist er Russlands Mann im Weißen Haus? Wird er Amerikagroß machen und die Europäische Union ganz klein? Steht er zur NATO?Baut er Mauern, spaltet er sein Land oder sogar gleich die ganzeWelt?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell