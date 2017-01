ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 18. Januar 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Anja Heyde, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Grünes Spitzenduo - Wer führt die Partei in den Wahlkampf?Zimmersuche in Hamburg - Günstig wohnen?Live von der Fashion Week - Modetrends aus BerlinTrumps Kabinett - Wer ist wer in der neuen Regierung?Filmtipp mit Peter Twiehaus - "Manchester by the Sea" im KinoService: Frust durch Online-Dating - Wie man Enttäuschungen vermeidetMittwoch, 18. Januar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Dieter Birr, MusikerPhänomen Fake-News - Welche Mechanismen stecken dahinter?Auf der Möbelmesse Köln - Mick Wewers zeigt die neuesten TrendsKalte, eisige Finger - Indiz für das Raynaud-Syndrom?Zehn Jahre Kyrill - Rückblick auf das Ausmaß des OrkansMittwoch, 18. Januar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGewaltaufrufe gegen Kommunalpolitiker - Druck auf Mandatsträger nimmtzuExpedition Deutschland: Gauting - Was ist das Wichtigste im Leben?Joppen und Mäntel nach Maß - Trachtenschneiderei in KreuthMittwoch, 18. Januar 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagTrends auf der Fashion Week - Berlin steht im Zeichen der ModeMittwoch, 18. Januar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissFashion Week in Berlin - Shows von Marc Cain und RianiRonan Keating mag Uhren - Promi-Gäste bei Genfer MesseMittwoch, 18. Januar 2017, 22.25 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperAmerika zwischen Party und Protest - Trumps Amtseinführung spaltetdie USAWas erwartet die Welt von Trump? - Der große UnbekannteMedizinversorgung auf Schienen - Russlands rollendes Krankenhaus"außendienst" bei Marokkos Barbieren - Mit der Klinge am HalsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell