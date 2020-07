ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 14. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenFake-Shops nutzen Corona-Krise - Infos von Anwalt Michael Terhaag Ricottacreme mit Erdbeeren - Kochen mit Stefania Lettini Reisetipp Hamburg - Sommer in Deutschland TV-Tipp: Victoria von Schweden - Talk mit Adelsexpertin Julia MelchiorGast: Ralf Moeller, SchauspielerDienstag, 14. Juli 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Andrea BallschuhWarenkunde Fisch - Was kommt bei Ihnen auf den Teller? Expedition: Bremerhaven - Hafenstraße - Ein Jäger und Sammler Küchenträume - Lishas Brombeer-Petit-FoursDienstag, 14. Juli 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Andrea BallschuhMetzger Toni macht Poledance - Vom Wurstspieß zur TanzstangeDienstag, 14. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen Webb"Glanz für Schwedens Krone" - Dokumentation heute Abend im ZDF Ranking: Promis und Sonnenbrand - Diverse skurrile Posts Porträt Alexa Feser - Treffen zu Hause in BerlinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4650885OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell