ZDF-Programmhinweis

Hamburg/Mainz (ots) - Donnertag, 14. Mai 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Karl-Rudolf Korte, PolitikwissenschaftlerTipps zum Wandern - Mit Extrem-Wanderin Christine Thürmer Coq au Kölsch - Kochen mit Mario Kotaska Trinken in der Krise - Mehr Suchterkrankungen befürchtet Corona-Situation in Russland - Schaltgespräch mit Phoebe Gaa Webmeeting-Programme im Test - Ergebnisse von Stiftung WarentestDonnerstag, 14. Mai 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinImmunkraft von der Wiese - Engelwurz, Thymian und Co. Expedition: Berlin-Tiergarten - 19 Jahre Drogen überwunden Küchenträume - Sebastians Käse-Zwiebel-BrotDonnerstag, 14. Mai 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPromis zu Hause am Herd - Kreatives aus der Küche Neues von den Scorpions - Interview mit Klaus MeineDonnerstag, 14. Mai 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Pandemie und Protest - Kann Corona das Land spalten?Gäste:Tobias Hans, CDU, Ministerpräsident Saarland Schalte: Boris Palmer, B90/Grüne, Oberbürgermeister Tübingen Christiane Woopen, Vorsitzende Europäischer Ethikrat Michael Meyer-Hermann, Helmholtz-Zentrum Infektionsforschung Nikolaus Blome, Journalist, "Spiegel"-Kolumnist