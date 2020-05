ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 13. Mai 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine KrügerGast: Ireen Sheer, SängerinSo arbeitet die Geflügelindustrie - Resistente Keime im Putenfleisch Stauden für Beet und Balkon - Tipps von Elmar Mai Wander-Apps im Check - Tipps für die Tourenplanung Leckerer Kohlrabistrudel - Kochen mit Mario Kotaska Corona-Situation in New York - Schaltgespräch mit Johannes HanoMittwoch, 13. Mai 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Babette von KienlinFace Shields aus dem 3-D-Drucker - Schüler engagieren sich in Kulmbach Expedition Deutschland: Hundisburg - Kaffee und Kuchen zu Hause "Kleine Fluchten" - Die WaldbademeisterinMittwoch, 13. Mai 2020, 17.15 Uhrhallo deutschland Moderation: Tim NiedernolteUnterwegs mit den Entrümplern - Ein ganzes Leben in MüllsäckenMittwoch, 13. Mai 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbDie Scorpions im Studio - Aufnahmen unter Corona-Bedingungen Stevie Wonder wird 70 - Glückwünsche an den Musiker Sofia von Schweden engagiert - Geehrt von der "Vogue"Mittwoch, 13. Mai 2020, 22.15 Uhrauslandsjournal Moderation: Antje PieperÖsterreichs Sehnsucht nach Touristen - Liebesgrüße aus Wien Die neue Wut der Amerikaner - Rebellion gegen den Lockdown Trump und die Corona-Krise - Der Unverantwortliche Kenias Nationalparks in der Krise - Die Angst der MaasaiPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4595171OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell