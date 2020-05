ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 12. Mai 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine KrügerGast: Panagiota Petridou, ModeratorinKrebspatienten in Corona-Zeiten - Talk mit Dr. Christoph Specht Falscher Hase - Kochen mit Mario Kotaska Übungen für einen gesunden Rücken - Tipps für die Zeit im Homeoffice Corona-Lage in Großbritannien - Schaltgespräch mit Diana ZimmermannDienstag, 12. Mai 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Babette von KienlinCorona-Hausapotheke - Was gehört rein, was nicht? Expedition: Berlin-Kreuzberg - Florian sieht eine Perspektive Küchenträume - Sebastians Zwiebel-Käse-BrotDienstag, 12. Mai 2020, 13.00 UhrZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana PareigisCorona-Gefahr in der Fleischfabrik - Neue Hygiene- und Abstandsregeln Politisch motivierte Gewalt - Kriminalität 2019 deutlich gestiegen Internationaler Tag der Pflegenden - Welche Hilfe brauchen Helfer? Zugeschaltet: Marc Wallert, Autor - Mit seinem Buch "Stark durch Krisen"Dienstag, 12. Mai 2020, 17.15 Uhrhallo deutschland Moderation: Tim NiedernolteDer Traum vom Auswandern - Deutscher Rentierzüchter in NorwegenDienstag, 12. Mai 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbNeues Buch von Baptiste Giabiconi - Die Memoiren von Lagerfelds Muse Fashion Shows in Gefahr - Corona und das Mode-BusinessDienstag, 12. Mai 2020, 21.00 UhrFrontal 21 Moderation: Ilka BrechtVirenschleuder Baumarkt? - Shoppen ohne Schutz Hohe Umsätze und viele Kunden - Baumärkte gehören zu den Gewinnern der Corona-Krise. Denn als die meisten Geschäfte schließen mussten, durften in einigen Bundesländern Baumärkte für alle offen bleiben. Doch wurden auch alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten?"Frontal 21" hat genau nachgeschaut. Aufgefallen ist eine große Baumarktkette, die besonders locker mit den Schutzvorschriften umgeht.Munition für rechts außen - Spezialeinheiten unter Verdacht Der "Tag X" ist ein fester Begriff in der rechten Szene. Damit ist der Moment gemeint, in dem der Staat in einer Krise die Kontrolle verliert und rechte Kräfte entweder die Macht übernehmen oder zumindest ungestört und ungesühnt mit ihren Feinden abrechnen können. Bis vor wenigen Wochen galt der "Tag X" als Hirngespinst. Dann kam die Corona-Krise. Die Pläne rechter Umstürzler wirken plötzlich erschreckend real - und es stellen sich Fragen über die Rolle der Polizei und Bundeswehr mit ganz neuer Dringlichkeit.ZDF-Recherchen zeigen nun, dass frühere Umsturzpläne rechtsradikaler Polizisten und Soldaten konkreter waren als bekannt. Es seien sehr viel mehr Beamte beteiligt an derartigen Plänen als bislang angenommen - trotzdem ermitteln die Behörden noch immer halbherzig.Millionen Minijobber ohne Hilfe - Die Verlierer der Corona-Krise 7,4 Millionen Menschen sind in Deutschland geringfügig entlohnt beschäftigt, arbeiten in Minijobs. Mehr als die Hälfte von ihnen, rund 4,4 Millionen, sind ohne Hauptbeschäftigung. Durch die Corona-Krise verlieren viele Minijobber ihre Arbeit. Da sie keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, droht ihnen jetzt Armut. Deshalb fordern Arbeitsmarktexperten eine Sonderregelung für die betroffenen Minijobber."Frontal 21" über Millionen Arbeitnehmer, die zu den Verlierern der Corona-Krise gehören.IS-Frauen vor Gericht - Ihre Rolle im Terrorstaat Seit dem Ende des IS-Terrorstaats sitzen Tausende Frauen von ehemaligen Kämpfern in syrischer oder irakischer Haft. Viele deutsche IS-Rückkehrerinnen kommen nun vor Gericht und geben sich als Hausfrauen des Islamischen Staats aus."Frontal 21" über IS-Frauen aus Deutschland, die sich nun vor Gericht verantworten müssen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4594176OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell