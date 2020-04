ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) - Samstag, 25. April 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinFüreinander da seinIn Krisenzeiten heißt es zusammenhalten. Annett Gondring hat in weniger als einer Woche über Facebook mehr als 1300 Menschen in Bremen gefunden, die Hilfsbedürftige unterstützen wollen. Die Bremer Bürger gehen für ältere Menschen einkaufen und helfen dort, wo es notwendig ist. Auch Bernd Mann unterstützt seinen körperbehinderten Freund Christian Kenk in der Corona-Krise, ohne zu zögern. Auch wenn es nicht leicht ist.Füreinander da sein in Krisenzeiten: Das ist vor allem für Menschen mit Behinderung und für ältere Menschen nicht nur ein Gebot des Anstandes. Nicht selten ist es sogar überlebensnotwendig. "Menschen - das Magazin" möchte mit diesen beiden ausgewählten Beispielen zeigen, welche beeindruckende Welle der Solidarität gegenwärtig die Republik erfasst.Samstag, 25. April 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherLockerungen im Alltag - Überfällig oder riskant? Waldbrände im April - Feuerwehren im Dauereinsatz Landgasthöfe vor dem Aus - Corona-Lockerungen ohne Wirte Fehmarn ohne Gäste - Einsame UrlaubsinselSonntag, 26. April 2020, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDie Krise gemeinsam durchstehenWie hält man zusammen, wenn man Abstand halten muss? An einem Dorf in der Lüneburger Heide zeigt "sonntags", wie Bürger mit der Krise umgehen. Der junge Supermarktleiter, die Apothekerin, die Pflegerin eines kleinen Altenheims und der 35-jährige Pfarrer, der erst vor drei Monaten die Stelle angetreten hat: Porträts von Menschen in der Krise - mit ihren Gedanken und Hoffnungen.Sonntag, 26. April 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Story: FC Schalke 04Aktueller BerichtSport in Deutschland zu Corona-ZeitenReportage von Jochen BreyerUS-Sport: Die Familie St. BrownVierter Teil der DokumentationSport aus aller Welt: KlassikerRückblick in die 1970er-JahrePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4578824OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell