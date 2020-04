ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) - Donnerstag, 23. April 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldKontrollen von Einzelhändlern - Unterwegs mit der Stadtpolizei Expedition Deutschland: Potsdam - Unterwegs mit dem Zufall Küchenträume - Nieves vegetarische PaellaDonnerstag, 23. April 2020, 17.15 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy Ishag"Blond nachgefragt": Paare und Corona - Wie geht es Paaren in dieser Zeit?Donnerstag, 23. April 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissSkype-Interview mit Ute Lemper - Ihr Leben jetzt in New York Dieter Hallervorden: Offener Brief - Lösungsvorschläge für Theater Collien Ulmen-Fernandes im Interview - Morgen auf ZDFneoDonnerstag, 23. April 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Deutschland macht auf - mutig oder riskant?Malu Dreyer (zugeschaltet), SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz Cem Özdemir, B'90/Grüne, MdB, war an COVID-19 erkrankt Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG Prof. Hendrik Streeck, Professor für Virologie Universität Bonn Mai Thi Nguyen-Kim (zugeschaltet), Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin Til Schweiger (zugeschaltet), Gastronom, Schauspieler, ProduzentKaum sind die ersten Lockerungen beschlossen, warnt die Kanzlerin vor Öffnungsorgien. Vorsicht ist geboten! Na klar! Könnte Deutschland dennoch mehr wagen?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4577724OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell