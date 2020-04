ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 22. April 2020, 5.30 UhrZDF-Morgenmagazin Moderation: Mirjam Meinhardt (5.30 bis 7.00 Uhr); Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)Bundestag im Krisen-Modus - Welche Rolle hat das Parlament? Das große Ausmisten - Live aus einer vollen Kleiderkammer Nachbarschaftsstreit in Corona-Zeiten - Was rät der Anwalt? Im Gespräch: Alexander Bredereck - Fachanwalt für MietrechtMittwoch, 22. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenGast: Bernd Stelter, Komiker Im Interview: Johannes B. Kerner - Neue Show "Das Spiel beginnt"Earth Day 2020 - Der Klimawandel geht weiter Tipps von der Pferde-Dolmetscherin - Andrea Kutsch hilft bei Problemen Raffinierter Eiersalat - Ein Rezept von Mario KotaskaMittwoch, 22. April 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Sandra Maria GronewaldRaserkontrolle in Hamburg - Unterwegs mit der Polizei Expedition Deutschland: Eckernförde - Unterwegs mit dem Zufall Kleinanzeigen: Das Gesicht dahinter - Heide sucht MitbewohnerMittwoch, 22. April 2020, 17.15 Uhrhallo deutschland Moderation: Lissy IshagCafé in Schweden in Corona-Zeiten - Auswanderin bietet "take away" anMittwoch, 22. April 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbRoyals und Sport - So halten sich die Royals fit Franz Dinda: Lesung digital - Textpassagen aus "Das Boot" Harald Krassnitzer im Interview - Leben in Corona-ZeitenMittwoch, 22. April 2020, 22.15 Uhrauslandsjournal spezial: Corona global Moderation: Antje PieperChinas Staatsmacht und das Virus - Die digitale Diktatur Gestrandet im Paradies - Traumurlaub ohne Ende? Istanbul in Zeiten von Corona - Die schlafende SchönePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4576911OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell