ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 29. April 2020, 20.15 UhrDas kommst Du nie drauf! Die große Show der schrägen Fragen"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Jan Hofer, Ross Antony, Laura Wontorra, Matze Knop, Judith Rakers und Giovanni Zarrella mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Durch die Sendung leiten schräge Fragen und kuriose Antworten in Form unterhaltsamer Einspielfilme. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"Mittwoch, 13. Mai 2020, 20.15 UhrDas kommst Du nie drauf! Die große Show der schrägen Fragen"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Horst Lichter, Carolin Kebekus, Hans Sigl, Collien Ulmen-Fernandes, Wotan Wilke Möhring und Riccardo Simonetti mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Durch die Sendung leiten schräge Fragen und kuriose Antworten in Form unterhaltsamer Einspielfilme. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"