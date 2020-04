ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 15. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenGast: Eloy de Jong, SängerRechtliches rund um die Corona-Krise - Tipps bei Miete, Strom und Co. Küchenklassiker neu interpretiert - Kotaskas Rezept für Hawaii-Toast Hilfe von der Pferdeflüsterin - Ein Pferd lässt sich nicht putzenMittwoch, 15. April 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Babette von KienlinKreativ in der Krise - Desinfektion statt Gin Gutschein statt Geld? - Wenn die Reise ausfällt: Was tun? Steampunk-Fans in Wuppertal - "Lady Frankenstein"Mittwoch, 15. April 2020, 17.15 Uhrhallo deutschland Moderation: Tim NiedernolteJahrestag Notre-Dame-Brand - Das verheerende FeuerMittwoch, 15. April 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Florian WeissEmma Watson wird 30 - Runder Geburtstag der Schauspielerin Mark Forster auf "Trolls World Tour" - Synchronarbeit für den FilmPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4570923OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell