ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) - Donnerstag, 9. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Dorkas Kiefer, SängerinCorona in den USA - Ausnahmezustand in New York Pflege für rissige Hände - Das viele Händewaschen hat Folgen Miesmuscheln rheinische Art - Ein Rezept von Mario KotaskaDonnerstag, 9. April 2020, 12.15 UhrdrehscheibeModeration: Lissy IshagKreativ durch die Krise - Neue Ideen, um zu überleben Krabbenfischer in Husum - Stürmische Zeiten Expedition Deutschland: Hannover - Unterwegs mit dem ZufallDonnerstag, 9. April 2020, 17.15 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagMit 80 Jahren um die Welt - Wie geht es den Senioren jetzt?Donnerstag, 9. April 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbOstergrüße von Thomas Anders - Feiertagspläne des Musikers Tipps von Alfons Schuhbeck - Gesunde Ernährung in Krisenzeiten Harald Krassnitzer im ZDF - "Über Land" am Karfreitag