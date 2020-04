ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 8. April 2020, 19.25 UhrZDF spezialDas Leben steht still in Deutschland. Die allermeisten Geschäfte mussten Mitte März schließen. Viele Ladenbesitzer kämpfen nun ums Überleben.Fragen dazu unter anderem an den Oberbürgermeister von Leipzig und Präsidenten des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4567395OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell