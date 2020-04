ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 2. April 2020, 19.30 UhrZDF spezialCorona-Krise in Deutschland. - Antworten auf FragenWie gehen die Menschen in Deutschland mit den Einschränkungen im Alltag um? Was bedeutet die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus für die Pflegeheime, die Bewohner, das Personal?Wieso ist es so schwierig, an finanzielle Hilfen zu kommen? Im Mittelpunkt der Sendung stehen Zuschauerfragen, die unter anderen der Virologe Stephan Becker, ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke und Vizekanzler Olaf Scholz beantworten.Die Sendung moderiert Marcus Niehaves.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4562813OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell