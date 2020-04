ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 4. April 2020, 12.05 UhrMenschen - das Magazin Moderation: Sandra OlbrichCorona-Krise - Wir sind's, die Risikogruppe! Menschen mit Behinderungen sind gerade in größter Sorge. Sie haben Angst vor Ansteckung und einem schweren Verlauf, vor der Einsamkeit in Isolation und einem Assistenz- und Pflegekräftemangel. Raul Krauthausen appelliert an jeden Einzelnen, die sozialen Kontakte einzuschränken. Petra Strack, die einen Assistenzdienst betreibt, schildert die Sorgen ihrer Kunden. Sebastian Urbanski bittet alle um Nachbarschaftshilfe, damit sich niemand einsam fühlt.Die Aktion Mensch hat angesichts der zunehmend dramatischen Lage ein Corona-Soforthilfeprogramm für gemeinnützige Organisationen in Höhe von 20 Millionen Euro gestartet. Damit sollen Assistenzleistungen für Menschen mit Einschränkungen sichergestellt werden. Auch die Versorgung mit Mahlzeiten bei den Tafeln und weiteren Organisationen soll durch das Förderprogramm gesichert werden. Wie das funktioniert, erklärt Christina Marx von der Aktion Mensch.Samstag, 4. April 2020, 17.05 UhrLänderspiegel Moderation: Ralph SchumacherDiskussion um Mund-Nasen-Schutz - Mit oder ohne Maske? Mecklenburg-Vorpommern isoliert sich - Innerdeutsche Grenzkontrollen Zugspitze für Touristen gesperrt - Coronafrei und menschenleer Hammer der Woche - Räumungsbescheid für FamilienzirkusSonntag, 5. April 2020, 9.03 Uhrsonntags Moderation: Andrea BallschuhGlauben in Zeiten der Pandemie Öffentliche Gottesdienste sind verboten, Freitagsgebete abgesagt. Die Coronakrise führt zu tiefgreifenden Veränderungen für Gläubige. Was tun die Religionsgemeinschaften in der Situation? "sonntags" zeigt die Suche nach kreativen Lösungen, wie die Menschen ihren Glauben weiterhin leben und miteinander verbunden bleiben wollen. Kleine Gesten der Unterstützung sind gefragt. Zuspruch, Gebet und seelsorgerische Kontakte sollen möglich sein.Rund drei Millionen Christen besuchen nach Angaben der Kirchen jeden Sonntag die Gottesdienste, meistens sind es gerade die Älteren, die durch die Corona-Pandemie besonders gefährdet sind. Ostern und Weihnachten sind christliche Hochfeste, die in der Regel noch mehr Gottesdienstbesucher anziehen. Wie bereiten sich Christen auf das Osterfest vor, das dieses Jahr unter schwierigen Bedingungen gefeiert wird?Sonntag, 5. April 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportage Moderation: Rudi CerneSport und das Coronavirus Vom Traum zum AlbtraumTennis-Sport und das Coronavirus Aktuelle ReportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4562818OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell