ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 2. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenGast: Frank Busemann, Ex-Profisportler im ZehnkampfÜberforderte Kliniken wegen Corona - Krankenhäuser kämpfen Einsamkeit in Zeiten von Corona - Pandemie und Psyche Schlagerstar Jürgen Drews wird 75 - "Volle Kanne" gratuliertDonnerstag, 2. April 2020, 12.15 Uhrdrehscheibe Moderation: Babette von KienlinOnline-Marktplatz in Mühlhausen - Unterstützung für lokale Händler Taxi-Einkaufsdienst in Hamburg - Hilfe für Corona-Risikopatienten Küchenträume - Carolines Hefekranz mit SchokonussDonnerstag, 2. April 2020, 17.15 Uhrhallo deutschland Moderation: Tim NiedernolteSeemänner in Not - Die Seemannsmission hilftDonnerstag, 2. April 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Testen, Tracken, Impfen - Wettlauf gegen die ZeitGäste: Helge Braun, CDU, Kanzleramtsminister Melanie Brinkmann, Virologin, Helmholtz-Zentrum Christiane Woopen, Vorsitzende Europäischer Ethikrat Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent, Städteregion Aachen Dirk Brockmann, Biophysiker, RKI, HU BerlinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4562131OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell