ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 24. März 2020, 5.30 UhrZDF-Morgenmagazin Moderation: Mirjam Meinhardt (5.30 - 7.00 Uhr) Harriet von Waldenfels, Andreas Wunn (7.00 - 9.00 Uhr)Hilfen für die Wirtschaft - Was plant der Staat in der Krise? Gespräch: Peter Altmaier, BundeswirtschaftsministerKindeswohl in Coronazeiten - Wie schützt der Staat die Kleinsten?Fünf Jahre Germanwings-Gedenken - Trauer um die Schüler von Haltern Gespräch: Bodo Klimpel, Bürgermeister von HalternJulia Koschitz im Gespräch, Zu ZDF-Film "Im Schatten der Angst"Dienstag, 24. März 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenGast: Dieter Falk, KomponistSchätze beim Entrümpeln finden - Ist das wertvoll? Klosterleben und Corona - Schwester Ursula berichtet Topfengratin mit Zitrusfruchtragout - Leckeres Rezept von Mario KotaskaDienstag, 24. März 2020, 12.15 Uhrdrehscheibe Moderation: Sandra Maria GronewaldCorona-Videotagebuch - Mutter und Tochter in Gangelt Fakeshops im Netz - Vorsicht vor Corona-Betrug Expedition Deutschland: Hamburg - Leidenschaft für Autos und MusikDienstag, 24. März 2020, 17.15 Uhrhallo deutschland Moderation: Tim NiedernolteKampf gegen Hamsterkäufe - Stadt Hanau greift durchDienstag, 24. März 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbNena wird 60 - Deutsche Sängerin feiert Geburtstag Kristen Stewart im Interview - Schauspielerin und Designer-MuseDienstag, 24. März 2020, 21.00 UhrFrontal 21 Moderation: Ilka BrechtGeschäfte mit der Angst - Wucherpreise für Schutzausrüstungen Ärzte und Pfleger arbeiten sowohl in Kliniken als auch in Praxen am Limit. Zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Patienten sind sie dabei auf die notwendige Schutzausrüstung angewiesen. Doch in der Corona-Krise sind beispielsweise Atemmasken, Einmalhandschuhe und Schutzanzüge Mangelware geworden."Frontal 21" zeigt, wie einzelne Geschäftemacher die knappen Ressourcen skrupellos zu Geld machen.Pflege am Limit - Unterbezahlt und unterbesetzt Seit Jahren fordern Politiker aller Parteien immer wieder, die Pflege müsse gestärkt werden. Doch angekommen ist in den Krankenhäusern wenig, kritisieren Gesundheitsexperten. In der Corona-Krise werden die Versäumnisse besonders deutlich. Denn was nutzen Beatmungsgeräte und Intensivbetten, wenn gut ausgebildetes Pflegepersonal fehlt, zum Beispiel Intensivpflegekräfte, die Beatmungsgeräte auch fachgerecht bedienen können."Frontal 21" über Versäumnisse der Vergangenheit, die die Krankenhäuser jetzt vor enorme Probleme stellen.Corona und die Folgen - Wenn Medikamente knapp werden Die weltweite Ausbreitung des neuen Coronavirus könnte zu großen Engpässen von lebensnotwendigen Medikamenten führen. Bereits seit Jahren steigt die Zahl der nicht lieferbaren Arzneimittel, werden wir immer abhängiger von Wirkstoff-Produzenten in Billiglohnländern wie China oder Indien. So gibt es zum Beispiel heute in Europa fast keine Antibiotika-Produktion mehr."Frontal 21" über Lieferengpässe bei Medikamenten und den Preiskampf auf dem deutschen Arzneimittelmarkt.Rückholaktionen und Reisewarnungen - Corona und die Reisebranche Reiseveranstalter stöhnen: Tausende Kunden müssen weltweit zurückgeholt werden, gleichzeitig bricht die Branche angesichts der weltweiten Reisebeschränkungen ein."Frontal 21" begleitet den Individualreiseveranstalter "Chamäleon Reisen". Während im Berliner Büro des Unternehmens die Telefonleitungen nicht zur Ruhe kommen, sind einige der Kunden in Marokko gestrandet und warten gemeinsam mit mehr als tausend anderen Deutschen auf die Luftbrücke der Bundesregierung. Sie dokumentieren per Handyvideo ihre Odyssee zurück nach Deutschland.Versäumte Pandemie-Vorsorge - Schlecht vorbereitet trotz Warnung