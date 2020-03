ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 21. März 2020, 12.05 UhrMenschen - das Magazin Moderation: Sandra OlbrichIn guten wie in schlechten Zeiten! (3) Bruno Schmidt lebt seit 2012 mit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Das ZDF begleitet ihn mit der Kamera. Er möchte etwas bewirken: aufklären, Geld für die Forschung auftreiben. Heute ist er körperlich stark eingeschränkt. Sein jüngstes Projekt: ein Online-Portal mit Videos, in denen er anderen Betroffenen alles rund um die Krankheit erklärt. "In guten wie in schlechten Zeiten" hat sich das Ehepaar Schmidt bei seiner Hochzeit geschworen.Gemeinsam mit Tochter Jenny möchten Bruno und Birgit jeden Tag so gut wie möglich gestalten und der Krankheit so lange wie möglich gemeinsam die Stirn bieten. Das ist gar nicht so einfach, wie sie ZDF-Autorin Anja Klingen in zahlreichen Interviews und Alltagssituationen anvertrauen. Während unserer Dreharbeiten wurde Birgit zusehends trauriger. Inzwischen wird sie im Alltag von Pflegekräften unterstützt. Und Bruno versucht stets, das Beste aus seiner Situation zu machen.Samstag, 21. März 2020, 17.05 UhrLänderspiegel Moderation: Yve FehringDeutsche Ferienregionen in Not - Leere Strände, leere Kassen Kranke Kinder und Corona - Sorgen auf der Kinderintensivstation Freistaat geht voran gegen Corona - Lokomotive Bayern Hammer der Woche - Neue Straße acht Jahre gesperrtSamstag, 21. März 2020, 23.30 Uhrdas aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-HohensteinGast: Rouven Schröder, Sportvorstand 1. FSV Mainz 05Sonntag, 22. März 2020, 9.03 Uhrsonntags Moderation: Andrea BallschuhVerantwortlich wirtschaften Die Wirtschaft ist zurzeit schwer angeschlagen, die Lage ist instabil, das Wachstum stockt. Vielleicht ist gerade jetzt ein Nachdenken über neue Konzepte sinnvoll, die anders ausgerichtet sind. "sonntags" fragt, wie verantwortliches Wirtschaften konkret umgesetzt werden kann. Im Südwesten Deutschlands gibt es die Regionalwert AG, deren Betriebe nicht von globalen Lieferketten abhängen. Es wird alles in der Region produziert und auch in der Region verkauft."sonntags" stellt weitere Beispiele vor. Anlass für die Sendung war die "Economy of Francesco": Papst Franziskus hatte für Ende März junge Unternehmer und Wissenschaftler nach Assisi eingeladen, um gemeinsam über eine christliche Wirtschaftsethik nachzudenken. Wegen der Corona-Krise wurde die Wirtschaftskonferenz des Kirchenoberhaupts verschoben. Sie soll nun erst im November 2020 stattfinden.Sonntag, 22. März 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportage Moderation: Norbert KönigDas Coronavirus und der Sport Konsequenzen für Verbände & SportlerDie Entscheidung der UEFA Die Auswirkungen auf die BundesligaQuo vadis Olympia 2020? SituationsberichtAuswirkungen auf den Vereinssport Die wirtschaftlichen FolgenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4552248OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell