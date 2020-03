ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Sonntag, 22. März 2020, 18.30 UhrTerra Xpress Spezial Corona - Wie ist die Lage und worauf setzt die Wissenschaft Moderation: Lena GanschowFieberhaft suchen weltweit Forscher nach Impfstoffen und Therapiekonzepten gegen die Corona-Pandemie."Terra Xpress" ist vor Ort bei führenden Spitzenforschern in Deutschland und Europa. Was wird helfen und wann? Und: plötzlich in Quarantäne! Wie kommen Menschen damit klar? Zurückgeworfen in die eigenen vier Wände, während draußen Deutschland runterfährt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4552088OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell