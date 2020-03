ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 11. März 2020, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Mirjam Meinhardt (5.30 bis 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Gast: Malu Dreyer, SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-PfalzWeltweite Sorge vor Corona - Virus breitet sich weiter ausmoma vor Ort in Koblenz - Angriff auf die RetterFilmtipp - "Die perfekte Kandidatin" im KinoMittwoch, 11. März 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Annika Ernst, SchauspielerinMedikamentenmangel - Was sind die Ursachen?Essen im Möbelhaus - Wie gesund sind Köttbullar und Co.?Transsexualität - Leben im falschen KörperMittwoch, 11. März 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldCorona in Deutschland - Der "Tatortreiniger"Expedition Deutschland: Troisdorf - Mit dem Zufall unterwegsJugendliche Gewalttäter - Freiburg für Prävention und SanktionMittwoch, 11. März 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagLeben unter Palmen - Traumjob: Hotelmanager auf MauritiusMittwoch, 11. März 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbStrafe für Harvey Weinstein - Verkündung in New YorkGrant und McConaughey im Kino - Zusammen in "The Gentlemen"Mittwoch, 11. März 2020, 22.20 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperWie Italien Corona bekämpft - Das verschlossene LandDie verlorenen Kinder von Idlib - Reportage aus dem KriegsgebietSchicksale am Evros - Die verratene HoffnungSkiboom am Kaukasus - Das versteckte ParadiesPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4543239OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell