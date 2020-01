ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 8. Januar 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Claudia Rieschel, SchauspielerinNikotinfrei ins neue Jahr - Rauch-EntwöhnungZweite Karriere nach der Rente - Seniorexperten im AuslandElvis wäre 85 geworden - Rückblick auf sein Leben und WerkMittwoch, 8. Januar 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteFalscher Alarm - Wer trägt die Kosten?Expedition Deutschland: Belau - Aus Polen in die Nähe von PlönKüchenträume - Keerthis Apfelknusper mit ChiaMittwoch, 8. Januar 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteWellenreiten in Vietnam - Gunnars Surfschule in Da NangMittwoch, 8. Januar 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbWill Smith feiert Premiere in Berlin - Roter Teppich für "Bad Boysfor Life"Interview mit Trystan Pütter - Neu im Kino mit "Freies Land"Neues von Udo Lindenberg - "Lindenberg! Mach dein Ding!" im KinoMittwoch, 8. Januar 2020, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDroht ein neuer Krieg am Golf? - Volles RisikoFeuerhölle Australien - Ein Kontinent in FlammenHaiti will wieder hoffen - Aufstand der Jungen"außendienst" in Mexico City - Wasser marsch!Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4485756OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell