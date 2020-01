ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 7. Januar 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Felix Klare, SchauspielerHilfe für Eltern mit Behinderung - Begleitete ElternschaftFit ins neue Jahr - Lauf-Guru Jan Fitschen gibt TippsChicorée mit Bündnerfleisch - Ein Rezept von Armin RoßmeierDienstag, 7. Januar 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteApps, die Leben retten - Hilfe im NotfallZollkontrollen am Flughafen - Gefälschte und verbotene WarenKüchenträume - Marions Eggs BenedictDienstag, 7. Januar 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteAbenteuer Vietnam - Deutscher Metzger in Da NangDienstag, 7. Januar 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbWill Smith in Berlin - Neuer Film "Bad Boys for Life"Harvey Weinstein: Prozessbeginn - Wegen Vergewaltigung vor GerichtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4484750OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell