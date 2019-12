ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 14. Dezember 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichWohin bei schlechtem Wetter zum Spielen und Toben? Indoor-Spielplätzesind sehr beliebt. Aber können auch Kinder mit Einschränkungen dortSpaß haben? Familie Lichtenberg macht den Test. Der elfjährige Kiansitzt im Rollstuhl und besucht mit seinen Eltern und seinenGeschwistern das "Family Paradise" in Leverkusen. Es verspricht Spaßfür alle. Doch ist es auch barrierefrei und inklusiv? Kian möchtenicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen.Bereits im Sommer 2018 testete eine Familie für "Menschen - dasMagazin" Freizeitgelände auf Zugänglichkeit und inklusivenSpaßfaktor. Jetzt schaut Familie Lichtenberg, wie barrierefrei undinklusiv sogenannte Indoor-Angebote sind, die gern beiSchmuddelwetter im Winter genutzt werden.In Teil 1 und Teil 2 der Reihe "Grenzenlos spielen" besucht Kian mitseiner Familie einen Event- und Freizeitpark und eine Ski-Halle.Samstag, 14. Dezember 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringWeihnachtsdeko heiß begehrt - Deutschland schmückt sich100 Jahre AWO - Suppentag für Kirner SeniorenKretschmer und die Kenia-Koalition - Neue Farbenlehre in SachsenHammer der Woche - Traunstein: Brückenteile passen nichtSamstag, 14. Dezember 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Dunja HayaliFußball-Bundesliga, 15. SpieltagTopspiel:Düsseldorf - RB LeipzigBayern München - Werder BremenHertha BSC - SC Freiburg1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund1. FC Köln - Bayer LeverkusenSC Paderborn - Union BerlinHoffenheim - FC Augsburg (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 17. Spieltag1. FC Heidenheim - BielefeldFC St. Pauli - SV Wehen WiesbadenKarlsruher SC - Greuther FürthSonntag, 15. Dezember 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhSpenden - Licht und SchattenAdventszeit - Spendenzeit. Der Dezember ist mit Abstand derwichtigste Spendenmonat. Aufrufe dazu sind allgegenwärtig. 2018 habendie Deutschen rund 5,3 Milliarden Euro gespendet. Aber wie spende ichsinnvoll? Was muss ich beim Spenden beachten? "sonntags" zeigt dieLicht- und Schattenseiten der Spendenindustrie, fragt einenPsychologen, warum wir überhaupt spenden, und zeigt eine Initiative,die anderes als Geld spendet.Sonntag, 15. Dezember 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball: Bundesliga - Nachspiel zum 15. SpieltagFußball-Story - Aktuelle ReportageBiathlon: Weltcup in Hochfilzen - Staffel MännerEishockey: DEL - München - MannheimPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4466385OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell