ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 12. Dezember 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Anja Kruse, SchauspielerinAlexander Wussow, SchauspielerWeihnachtsgeschenke für Kinder - Tipps für altersgerechte PräsenteMias Krebs-Tagebuch - Eine Mutter kämpft gegen den KrebsWeihnachtliche Gemüsesuppe - Mit Pfannkuchen-Lachsforellen-RollenDonnerstag, 12. Dezember 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteMillionensanierung in Köln - Oper und Schauspiel kosten UnsummenExpedition Deutschland: Erftstadt - Kunst zur Verarbeitung vonGefühlenWeihnachten auf dem Weingut - Alle Jahre wieder: Große TraditionenDonnerstag, 12. Dezember 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldBlond nachgefragt - Wer ist besser im Multitasking?Donnerstag, 12. Dezember 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissNeues von Don Johnson - Bald mit "Knives Out" im KinoZu Gast bei Familie Wenzel und Joswig - Das Schauspieler-Ehepaar lädteinDonnerstag, 12. Dezember 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Geliebter Feind - braucht Europa Putin?Gäste:Heiko Maas, SPD, BundesaußenministerAnnalena Baerbock, B'90/DIE GRÜNEN, ParteivorsitzendeEdmund Stoiber, CSU, Ehrenvorsitzender der CSUClaire Demesmay, DGAP-Frankreich-ExpertinVladislav Belov, Europa-Institut RAW MoskauAm helllichten Tag wird mitten in Berlin ein Mann erschossen - derTäter könnte ein Agent Moskaus sein. Der Mord belastet das Verhältniszwischen Deutschland und Russland. Kanzlerin Angela Merkel steht vordem alten Dilemma: Härte zeigen, aber eine vernünftigeArbeitsbeziehung nicht gefährden. Dazu gehört schon lang: Moskau inSachen Ukraine mit Sanktionen bestrafen, aber dennoch eine Pipelinebauen, um Gas aus Russland zu beziehen. Auch der französischePräsident will zu Putin bessere Beziehungen. Macron überraschte allemit seiner Charmeoffensive gegenüber Moskau.Kann die EU auf Russland zugehen? Welche Gegenleistung bringt Putindafür? Ist die Nato und damit das Bündnis mit den USA "hirntot", wieMacron meint, oder auch in Zukunft der "Eckpfeiler unsererSicherheit" wie die Kanzlerin sagt?