ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 6. Dezember 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Klara Deutschmann, SchauspielerinUrsula Ott, Journalistin und AutorinIn Rente gehen - und dann? - Manche fühlen sich nutzlosBesuch beim Nikolausverein - Vorbereitungen auf den 6. DezemberLeckeres Camembertmedaillon - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierFreitag, 6. Dezember 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinSicherheit auf Weihnachtsmärkten - Poller, Wassersäcke, KamerasExpedition Deutschland: Saalfeld - Zartbitterschokolade alsMäusefalleKüchenträume - Andreas Weihnachtsmann in der BoxFreitag, 6. Dezember 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen Webb1LIVE Krone in Bochum - Prominente Radiopreis-VerleihungFrancis Fulton-Smith malt - Ausstellungs-Eröffnung in HamburgPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4459622OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell