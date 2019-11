ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 28. November 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerGast: Sara Nuru, ModelArtenschutz vor der eigenen Haustür - Wie man Igeln im Winter helfenkannBlick in ein Smart-Hospital - Digitalisierung im KrankenhausTipps rund um Weihnachtsstern und Co. - Pflanzen für dieWeihnachtszeitDonnerstag, 28. November 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteMüllstreife in Kiel - Probleme mit unerlaubter EntsorgungExpedition Deutschland: Köngernheim - Die Familie der WeinprinzessinBack-Opa Richard - Charmeur und GentlemanDonnerstag, 28. November 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteBlond nachgefragt - Wer schreibt noch Weihnachtskarten?Donnerstag, 28. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissRiccardo Simonettis Kinderbuch - Autoren-Premiere in BerlinNeues von Helge Schneider - Präsentation in MünchenDonnerstag, 28. November 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Zinsen im Keller, Vorsorge in Gefahr - Wann lohnt sich sparenwieder?Gäste:Mike Mohring, CDU, Fraktions- und Landeschef ThüringenSahra Wagenknecht, DIE LINKE, MdB, VolkswirtinMarcel Fratzscher, DIW-PräsidentDorothea Mohn, Finanzexpertin bei VZBVMarc Friedrich, Autor "Der größte Crash aller Zeiten"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4452408OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell