ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 26. November 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerGäste: Deine Freunde, BandResistente Keime im Krankenhaus - Worauf Patienten achten müssenHerzlichen Glückwunsch, Tina Turner! - Die Rocklegende wird 80 JahrealtUmsonst-Läden im Trend - Einfach tauschen oder abgebenDienstag, 26. November 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteMultiresistente Keime - Gefahr in GewässernExpedition Deutschland: Berlin - Afrikaner sind glücklicherBack-Opa Günter - Exot in der BackstubeDienstag, 26. November 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Andrea BallschuhDeutscher Fotograf auf Maui - Models, Mode und MeerDienstag, 26. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDesiree Nosbusch in New York - "Bad Banks" mit Chancen bei den EmmysTina Turner wird 80 - Blick auf eine große Karriere20 Jahre "Movie meets Media" - Die prominente Gala feiert JubiläumDienstag, 26. November 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtAntibiotika im Wasser - Gefährliche Keime, steigende KostenWenn Medikamente über das Abwasser in die Flüsse gelangen, könnenÖkosysteme zusammenbrechen. In Deutschland sind nur wenige Klärwerkein der Lage, Arzneimittelrückstände zu eliminieren, was beiAntibiotika gefährlich ist. Wenn sie in die Umwelt gelangen, drohenResistenzen.In Gefahr sind vor allem Kleinkinder, alte Menschen undRisikopatienten mit geschwächtem Immunsystem. Wenn sie an schwerenInfektionen erkranken und sich zugleich antibiotikaresistente Keimein der Umwelt einfangen, dann geht es oft um Leben und Tod.Europaweit sterben jedes Jahr mehr als 33 000 Menschen an Infektionenmit solchen Keimen, so das Robert Koch-Institut.Fachleute sind sich einig, dass die meisten der rund 3000 kommunalenKlärwerke in Deutschland nachgerüstet werden müssen, mit einersogenannten vierten Reinigungsstufe. Das aber wird erheblicheInvestitionskosten nach sich ziehen. Der Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft rechnet mit Gesamtkosten von 36 Milliarden Eurobis zum Jahr 2045. Dem Verbraucher droht ein Anstieg derWassergebühren von bis zu 20 Prozent.Um die zusätzlichen Belastungen für den Gebührenzahler zu reduzieren,fordern die Vertreter von Verbraucherschutz- und Umweltverbändensowie der Wasserwirtschaft eine Kostenbeteiligung der Industrie undeine Selbstverpflichtung, bei der Herstellung von Medikamenten undChemieprodukten umweltschonende Substanzen zu verwenden. Doch indiesen wichtigen Fragen der Herstellerverantwortung beklagenVertreter der Umweltverbände und der Wasserwirtschaft eineVerweigerungshaltung der Industrie. "Frontal 21" über die Bedrohungvon Umwelt und Mensch durch Medikamente im Abwasser.Gauland-Nachfolge - Machtkampf bei der AfDEnde November soll auf dem AfD-Parteitag in Braunschweig ein neuerBundesvorstand gewählt werden. Als aussichtsreicher Kandidat für dieNachfolge von Bundessprecher Alexander Gauland wird der sächsischeBundestagsabgeordnete Tino Chrupalla gehandelt.Der Malermeister und Familienvater wolle den Mittelstand und dasHandwerk stärken, er engagiere sich für Sportvereine in seinerHeimat. Chrupalla nennt sich bürgerlich-patriotisch - ein Politikeraus der Mitte der Gesellschaft, so scheint es. Gleichzeitig steht erdem rechtsnationalen Flügel der AfD nahe, auch den rechtsextremenPolitikern Björn Höcke aus Thüringen und Andreas Kalbitz ausBrandenburg, die seine Kandidatur für den Parteivorsitz unterstützen."Frontal 21" hat sich in seiner sächsischen Heimat auf Spurensuchebegeben und mit Parteikollegen sowie ehemaligen Weggefährtengesprochen. Die erheben schwere Vorwürfe: Chrupalla sei ein "Wolf imSchafspelz", er habe den Kreisverband in Görlitz wie eine Sektegeführt, Kritiker seien mundtot gemacht worden. Wie passt das zumSlogan "Mut zur Wahrheit", den die AfD gerne propagiert? "Frontal 21"über die bürgerliche Fassade der AfD und ihrer Mitglieder sowie dietiefen Risse in der Partei.Unternehmer für mehr Klimaschutz - Klarer, härter, schärferDas Klimaschutzpaket sei "ein großer Wurf", so Vizekanzler OlafScholz (SPD). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nennt es einen"guten Kompromiss". Die Bundesregierung verfehlt ihre eigenenKlimaziele für 2020 und möchte es dieses Mal besser machen - mitvielen Fördermaßnahmen und einem CO2-Preis für Sprit, Heizöl und Gasab 2021.Inkonsequent und unschlüssig sei das Klimapaket, kritisieren dieGründer des größten deutschen Fernbus-Unternehmens Flixbus, JochenEngert und André Schwämmlein. Sie würden gerne in ihre Fernbus-FlotteCO2-freie Antriebe integrieren, doch die europäischenFernbus-Hersteller können immer noch nichts anbieten. "Ein CO2-Preisist grundsätzlich das richtige Lenkungsinstrument und erzeugt Druckauf die Hersteller", so Engert. Doch der CO2-Preis, den dieBundesregierung vorsieht, sei eindeutig zu niedrig. Die Zeit rennedavon. "Wir möchten nicht unseren Enkeln irgendwann mal erklärenmüssen, warum habt ihr damals nichts gemacht", so Engert."Wir sind so die letzte halbe Generation, die noch entscheiden kann,ob die künftigen Generationen noch in relativ geordneten Bahnenstattfinden", sagt Professor Dr. Volker Quaschning von der Hochschulefür Technik und Wirtschaft in Berlin. Noch könne Deutschland seinenBeitrag leisten, um den Klimawandel aufzuhalten. Doch dieBundesregierung will sich bis 2050 Zeit lassen, um den CO2-Ausstoßauf Null zu senken."Wenn alle Länder der Welt so handeln wie Deutschland, wird dasPariser Klimaschutzziel nicht eingehalten werden", warnt derWissenschaftler. Dann werde es wahrscheinlich zu einem gefährlichenKlimawandel kommen. "Es werden Gebiete der Erde nicht mehr bewohnbarsein, wir werden die größte Massenbevölkerungswanderung derGeschichte auslösen, und das wird einfach unsere Systeme komplettüberfordern und wahrscheinlich die Zivilisation, wie wir sie heutekennen, zerstören", warnt Quaschning.Die Bundesregierung hingegen verteidigt ihr Klimapaket. Die Menschenund die Wirtschaft dürften nicht überfordert werden, so lautet dieParole. Doch wie man den CO2-Ausstoß drastisch senken kann und aufdem Weltmarkt trotzdem erfolgreich ist, zeigt ein Unternehmer aus demAllgäu."Frontal 21" hat Unternehmer getroffen, denen das Klimaschutzpaketder Bundesregierung nicht weit genug geht und die bei der Reduzierungdes CO2-Ausstoßes einen eigenen Weg gehen.Menschen in rechtlicher Betreuung - Gelegenheit macht Diebe?In Deutschland stehen rund 1,3 Millionen Erwachsene unter rechtlicherBetreuung, weil sie nicht in der Lage sind, für sich selbst zuentscheiden. Viele der Betroffenen sind alte Menschen.Dies kann notwendig werden, wenn man beispielsweise wegen einerkörperlichen, seelischen oder geistigen Erkrankung seineAngelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst regeln kann unddeshalb auf die unterstützende Hilfe anderer angewiesen ist.Zu einem solchen Betreuungsfall hat "Frontal 21" Zuschauerposterhalten: Ein 96-jähriger Mann wolle zwar gern bei seinem Sohn inBaden-Württemberg leben, doch dessen rechtliche Betreuerin aus Bayernwürde mithilfe des Gerichts versuchen, das aktiv zu verhindern. DerVater sei an die Betreuerin "herauszugeben", auch mit Gewalt, heißtes selbst im Gerichtsbeschluss. Eine richterliche Entscheidung, dieoffenbar nur am Schreibtisch fiel und alleine schon deshalb gegengeltendes Recht verstößt. Doch hier fängt der Fall erst an: Warumwill eine Betreuerin einen älteren vermögenden Mann zurückhaben?Bei der rechtlichen Betreuung soll das Selbstbestimmungsrecht desBetreuten gewahrt bleiben, soweit dies möglich und seinem Wohlzuträglich ist, so will es der Gesetzgeber. Doch die Fälle, in denendie gesetzlichen Vertreter nicht oder nur unzureichend im Sinne derBetroffenen handeln und sogar unbemerkt straffällig werden, häufensich. Schuld daran ist offenbar auch eine lückenhafte Kontrolle derBetreuer durch die Gerichte.So haben Kriminologen erst kürzlich in einem Bericht an dasBundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gewarnt: "Weildie Betreuungsgerichte ihre Überwachungsaufgabe nicht mit dererforderlichen Intensität wahrnehmen", könne sich dieWahrscheinlichkeit von Straftaten zum Nachteil der betreuten Personerhöhen. Ohne Kontrollen ergäben sich mittlerweile bereitspotenzielle Gelegenheiten für strafanfällige Betreuer. EineKriminalkommissarin beschreibt die Situation in Deutschland so:"Warum soll ich denn heute noch aus Kolumbien Drogen importieren, umeine Million Gewinn zu machen", wenn man nur einmal durchBerlin-Charlottenburg streifen müsse und zwei alte demente Damenausnehmen könne. So einfach sei das inzwischen hierzulande."Frontal 21" hat Zuschauerpost einer betroffenen Familie erhalten undist daraufhin der Frage nachgegangen, wie Betreuungsgerichtekriminellen Betreuern durch mangelnde Kontrolle in die Hände spielen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4450026OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell