ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 21. November 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)NATO-Außenminister-Treffen - NATO versus europäische VerteidigungJohnson versus Corbyn - Erste Debatte im britischen TVWoche der Abfallvermeidung - Live aus der PapiersortieranlageDonnerstag, 21. November 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Peter Wohlleben, FörsterStudie zu Methadon gegen Krebs - Kann das Opioid helfen?Kartoffelpflanzerl mit Mangold - Leckeres Rezept von ChefkochRoßmeierWaldschäden bekämpfen - Neue Idee gegen den BorkenkäferDonnerstag, 21. November 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinEinbrüche in der Dämmerung - Wie schützt man sich vor Dieben?Auf der Suche nach den Ahnen (4) - Florian Philipp und die PolitikExpedition Deutschland: Oderaue - Sozialarbeiterin im blauen BusDonnerstag, 21. November 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldDeutscher unter Kiwis - Rugby-Schüler in NeuseelandDonnerstag, 21. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissKristen Stewart feiert Premiere - "3 Engel für Charlie" in LondonKönigin Margrethe liebt das Theater - Kostüme für "Die Schneekönigin""Tribute to Bambi" in Baden-Baden - Charity-Gala mit Peter MaffayDonnerstag, 21. November 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Armutsrisiko Familie - heute Eltern, morgen arm?Gäste:Franziska Giffey, SPD, BundesfamilienministerinJutta Allmendinger, Soziologin, WZB-PräsidentinJohannes Vogel, FDP, MdB, SozialpolitikerIris Dworeck-Danielowski, AfD, familienpol. Fraktionssprecherin NRWMarie-Christine Ostermann, UnternehmerinFee Linke, alleinerziehende MutterPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4445224OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell