ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 16. November 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichMein Leben im AuslandZu viele Sinneseindrücke überfordern Nicole Bornhak. Sie kann mitVeränderungen schlecht umgehen. Keine guten Voraussetzungen für ihreEntscheidung, nach dem Abi in Dänemark zu studieren.Bornhak sieht im dänischen TV eine Doku über Autismus und lässt sichtesten. Die Diagnose: Asperger-Syndrom. Die Informatikstudentinerfährt in ihrer neuen Heimat umgehend unbürokratische Hilfe. DieDänen erlebt sie viel offener im Umgang mit psychischen Problemen.Ihr damaliger Mentor an der Universität ist inzwischen ihrLebensgefährte. Ob sich Nicole Bornhak ein dauerhaftes Leben imAusland vorstellen kann, weiß sie noch nicht. In jedem Fall ist es imRückblick die beste Entscheidung gewesen - trotz oder gerade wegender Behinderung erst einmal dort zu bleiben.Samstag, 16. November 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringFrauen in den Männergesangverein?- Debatte um das VereinsrechtWas tun mit maroden Beton-Rathäusern? - Sanieren oder abreißen?Überlastete Ärzte an Krankenhäusern - Gestresst und ausgebranntHammer der Woche - Quadratmeter oder Kubikmeter?Sonntag, 17. November 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball: NationalmannschaftNach der EM-Quali gegen WeißrusslandKinder-Jockeys in IndonesienReportage über "Riders of Destiny"Skispringen: Der neue BundestrainerStefan Horngacher im PorträtPara-Leichtathletik-WMRückblick aus DubaiBasketball: BundesligaZusammenfassung München - BayreuthPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell