ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 11. Dezember 2019, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeMord in ModellwohnungEine junge Prostituierte fällt in die Arme eines bestialischenMörders. Der Tatort gleicht einem Schlachtfeld. Und nicht nur das:Der Täter hat auch eine Art "Trophäe" vom Opfer mitgenommen.Fahndung nach zwei RäubernZwei maskierte Männer überfallen einen Mann in dessen Haus. IhreBeute: Bargeld und wertvoller Familienschmuck. Sie entkommen - dochbei der Fahndung hat die Polizei ein Ass im Ärmel...Überfall im GetränkemarktMit einem Messer wird eine Kassiererin gezwungen, Geld herauszugeben.Die Frau merkt sich das Gesicht des Täters. Plötzlich sieht sie denMann erneut - auf einem Foto in einer Polizeiakte.XY-PreisverleihungDie Preisträger sind live zu Gast bei Rudi Cerne. Er spricht mitihnen über ihre Heldentaten.