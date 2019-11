ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 14. November 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Dana Schweiger, Unternehmerin und AutorinVorsorgevollmacht - Was müssen Patienten beachten?Diabetes und Depression - Neues aus Forschung und TherapieReisetipp Saarschleife - Die schönste Region des SaarlandsDonnerstag, 14. November 2019, 12.25 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteVideoüberwachung Hansaplatz Hamburg - Maßnahme gegenGewaltkriminalitätPreiswert Streit schlichten - Es geht auch ohne GerichtsverfahrenExpedition Deutschland: Oberbösa - Entspannen bei der Arbeit imGutshofDonnerstag, 14. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissKai Schumann bei der Arbeit - Dreharbeiten für Jubiläums-"Heldt"Ferdinand Seebacher beim Klettern - Der Neue im Team der "Bergretter"Donnerstag, 14. November 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Worte, Wut, Widerspruch - Hass verbieten, Meinung aushalten?Gäste:Dorothee Bär, CSU, Staatsministerin für DigitalisierungCem Özdemir, Bündnis 90/Die Grünen, MdB, erhielt MorddrohungenIgor Levit, PianistSascha Lobo, Autor, Social-Media-ExperteRalf Schuler, Leiter "BILD"-ParlamentsbüroUlf Buermeyer, StrafrechtlerGewalt-Aufrufe, Morddrohungen, Todeslisten. Es wird gepöbelt,beleidigt und gedroht. Vor allem im Internet scheinen alle Hemmungenzu fallen. Die Grenzen des Sagbaren werden immer weiter gezogen. Unddennoch glauben viele Menschen, es gebe Sprechverbote. Wo die einenum ihre Gesundheit fürchten, sehen andere die Meinungsfreiheit inGefahr. Und wo Meinungsfreiheit endet, ist selbst von Gerichten nichtimmer leicht zu entscheiden.Braucht es strengere Regeln im Internet? Braucht es mehr Streit imechten Leben? Ist die "Große Koalition" an allem schuld? Und was musseine demokratische Öffentlichkeit aushalten?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell